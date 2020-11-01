"إيموشن المثلية والبورنص ومن غير فلتر".. صور أثارت الجدل حول مريهان حسين

علاقات و مجتمع

كعادتها تثير الفنانة مريهان حسين، الجدل بصور تنشرها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، لعل آخرها ما نشرته بالأمس، عبر "إنستجرام"، أثناء استعدادها قبل انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ نشرت مجموعة من الصور لها وهي مرتدية "البورنص" تجلس فوق السرير، بجانب فستان إطلالتها الأخيرة.

صورة مريهان حسين، لم تكن الأولى، إذ نشرت قبل ذلك عدد من الصور لها، تفاعل معها متابعوها في التعليقات وأثارت حولها الجدل.

إيموشن علم المثلية

داخل حمام السباحة وعلى نغمات أغنية "حالة استثنائية" للمطربة أنغام، نشرت قبل ذلك "مريهان" عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، صور ومقطع فيديو لها داخل حمام السباحة وهي ترقص داخل حمام السباحة.

المثير للجدل حول ما نشرته "مريهان" هو كونها أرفقته بـ"إيموشن" علم المثلية مع إحدى صورها التي ظهرت من خلالها مع الكلب، إذ حرصت على اللعب معه، وفي مقطع فيديو ظهرت وهي تردد كلمات الأغنية "حالة استثنائية".

سيشن جرئ

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها داخل حمام السباحة.

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وعلقت "ميريهان"، على صورها في حمام السباحة: "الحب والسلام"، كما ظهرت وهي واضعة المكياج بشكل بسيط.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "ماريهان ماوس"، "ميكي ماوس" "شكلك كيوت" "قطة السينما المصرية".

ترقص على "لغبطيطة" و"أساتوك"

ونشرت الفنانة مريهان حسين مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لها، خلال رقصها بحفل يجمع أصدقاءها بالمنزل.

ظهرت "مريهان" بفستان أزرق متوسط الطول، مزود بحزام أسود متوسط الحجم من الجلد، مع تسريحة شعر انسيابة، ومكياج بسيط خلال رقصها على مهرجان "لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش.

وأطلت الفنانة في مقطع فيديو آخر، خلال رقصها مع أصدقائها على أغنية "الأساتوك" للفنان الشعبي حمدي بتشان، مع مجموعة من أصدقائها، معلقة: "إيه الأساتوك دا.. نزار ومحمود آسفة الفيديو عجبني ونزلته.. كملوا الفيديو للآخر".

من غير فلتر

أطلت الفنانة مريهان حسين في جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وتألقت من خلالها مرتدية توب "أوفشولدرز"، وعليه بنطلون واسع، مع تسريحة "بن" المميزة، وأظهرت الصور تاتو مريهان وهو عبارة عن عدة نجوم على قدميها.

وكتبت مريهان في تعليقها على الصور التي ظهرت فيها بطلة صيفية، "بدون فلتر"، وظهرت بتان واضح، ومكياج خفيف للغاية.