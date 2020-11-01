فيديو.. ابنة عمرو دياب تظهر بكدمات وجروح خلال الاحتفال بـ"الهالوين"

علاقات و مجتمع

شاركت جنى دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها خلال الاحتفال بعيد الهالوين.

وظهرت "دياب"، بفستان أسود مكشوف، مع اعتمادها على مكياج يظهر كدمات بوجهها، مع أشكال لجروح ودماء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي حصد ما يقارب الـ20 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"معرفتكيش باللوك المرعب ده"، و"إنتي صغيرة على اللي بتعمليه في نفسك ده".

الهالوين أو "عيد القديسين"، الذي يتم الاحتفال به في عدة بلدان أجنبية، كبريطانيا وكندا وأيرلندا في 31 أكتوبر من كل عام، عن طريق ارتداء أزياء مخيفة، ووضع مكياج غريب، يعد احتفالا عالميا تغلق خلاله المؤسسات الرسمية بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتزين الشوارع والبيوت بأشياء مرعبة، فضلاً عن سرد العديد من القصص عن الجن والأشباح، ومشاهدة أفلام الرعب.

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وكانت "جنى" أثارت الجدل منذ أيام بنشرها عددًا من الصور التي جمعتها بشاب وهي تحتضنه، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وخلال التعليقات، وجه الكثير من المتابعين لها الانتقادات والتساؤلات حول علاقتها بهذا الشاب، إذ جاء من بينها، "ده خطيبك ده ولا إيه؟"، "أومال بابا فين؟".

وعلقت كنزي الشقيقة الكبرى لـ"جنى"، بوضع عدد من القلوب.

كما أحدثت "جنى" جدلًا كبيرًا كذلك، بعدما نشرت عدة صور ظهرت خلالها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، متألقة بملابس مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، معلقين: "هو بابا فين يا لينا".

وتسير جنى على خطى شقيقتها كنزي، التي تحرص هي الأخرى، على مشاركة متابعيها بصور من حياتها اليومية، بإطلالات ومواقف جريئة.