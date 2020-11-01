بإطلالة ساحرة.. سيرين عبد النور تتألق بلوك مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها على إنستجرام.
ظهرت سيرين وهي ترتدي فستاناً أسود أنيق بتصميم مختلف وغير تقليدي، جاء بقصة كب من الأعلي، وعند الخصر قماش باييت لامع ومن أسفل من الشيفون المنقوش ومطرز.
واعتمدت سيرين تسريحة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة، واعتمدت وماكياجا صاخبا يميل إلى البني وأحمر شفاه بني غامق مائل للأسود.
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