من 10 لـ50 جنيها.. وفر واستمتع بـ5 "خروجات على قد الإيد" لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث كل منا عن الاستغلال الأمثل لأيام الإجازات، لقضاء وقت ممتع مع أسرته، ولكن البعض يشعر بالحيرة لأنه لا يعرف إلى أين يذهب بالتحديد، وأين سيجد المكان الرائع بأموال قليلة.

لذلك يرشح "الخليج 365" لكم، عدة أماكن يمكن الاستمتاع بزيارتها ولن تكلفك الكثير بداية من 10 حتى 50 جنيها فقط.

حديقة الفنون

في المنيل شارع عبد العزيز آل سعود بين كوبري عباس وكوبري الجامعة، سعر التذكرة للدخول: 10 جنيهات فقط.

متوسط أشعار المشروبات من 15 لـ 20 جنيها.

من الممكن أن تصطحب أكلك وما ستشربه معك.

المكان هادئ وبه مركب تستطيع اللحاق به والاستمتاع بالنيل، فقط بـ10 جنيهات، إضافة إلى وجود ملاهي صغيرة للأطفال والألعاب من 5 لـ10 جنيهات.

متحف المجوهرات الملكية

يعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، وموجود في الإسكندرية، في منطقة زيزينيا بالتحديد وهو تحفة معمارية طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر، بداية من القصر الموجود به وكل تفاصيله وصولا لأجمل تحف ومجوهرات التي يمكن أن تراها، إذ يحوي 11 ألف قطعة

سعر التذكرة: 20 جنيها، والتصوير بالموبايل بتذكرة منفصلة بـ٢٠ جنيها أيضا

المواعيد: من 9 صباحا إلى 4 مساء.

حديقة الجزيرة

بجوار كوبري قصر النيل، تعتبر من أقرب الحدائق على النيل، وبها ملاهي للأطفال ومراكب نيلية وكافيتريا

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سعر التذكرة: 10 جنيهات.

جوها رائع للغاية، ومناسبة جدا في وقت غروب الشمس للاستمتاع بمنظر خلاب وقضاء وقت مميز.

المواعيد من: 9 صباحا حتى 11 مساء.

برج القاهرة

"خروجة" رائعة للكبار والصغار، للاستمتاع بمنظر رائع للغاية من أعلى ارتفاع في القاهرة، في شارع البرج بالجزيرة بجوار النادي الأهلي

أجمل وقت لزيارته هو الغروب أو بعد العصر، ويفضل تجنب الظهر بسبب الشمس والجمعة والأعياد الرسمية للزحام.

سعر التذكرة: ٥٠ جنيها.

وفي خلال دقيقة ستكون على ارتفاع 60 دورا (187مترا)، ويمكنك تأجير عدسة تليسكوب بـ10 جنيهات، المشهد من أعلى ارتفاع رائع للغاية سترى القاهرة والجيزة كلها ونهر النيل، والقلعة والأزهر بارك وأهرامات الجيزة.

المكان يمكنك زيارته مع الأصدقاء أو الأسرة، خاصة أنه يتميز بالأمان.

جزيرة المعادي

جزيرة وسط النيل بها حمامات سباحة وحديقة كبيرة، توعتبر زيارة رائعة غير مكلفة، هوائها نظيف جدا ومنعش، واللون الأخضر للتمتع بالنظر فقط.

الحديقة بها ملاهي والألعاب للكبار والصغار تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، لكن ممنوع دخول المأكولات، وكذلك الكاميرات إلا بإذن من الإدارة.

سعر تذكرة الدخول: 25 جنيها، بينما يومي الخميس والجمعة 40 جنيها.

المميزات: ملاهي أطفال- حمام سباحة- مطاعم وكافيهات مباشرة على النيل- أتوبيس نهرى يقوم برحلة في نهر النيل.