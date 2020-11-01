حظك هذا الأسبوع: مفاجأة رائعة للسرطان.. ونصيحة للثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: تمر بفترة من التوتر العاطفي، لذا من الأفضل التركيز على مستقبلك.
مهنياً: التواصل مع زملائك في العمل جانب مهم، لذا ابذل قصارى جهدك للعمل مع أفراد مثلك في التفكير.
_برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: ترغب في التسوق مع شريك حياتك، ما يجعلك تشعر بالمرح أكثر.
مهنياً: تشعر أن أدائك منخفض في عملك، لذا لا تقسو على نفسك، وحاول أن تكون أفضل.
_ برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):عاطفياً:
عاطفياً: قد يكون التواصل مع شريكك أمرا صعبا، لذا من الأفضل قضاء بعض الوقت معا للشعور بالرضا.
مهنياً: تشعر بالرضا عن عملك، وتكون متحمسا للحصول على أموال إضافية.
_ برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: تأكد قبل أن تتحدث مع شريكك، أنك تعبر عن أفكارك بالطريقة الصحيحة.
مهنياً: تتلقى دعوة لحضور حفل ما مع أصدقائك في العمل، كن مستعدا سوف تحدث مفاجأة رائعة.
_ برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: تتسبب بعض حالات سوء الفهم ، في حدوث تشوش مع شريك حياتك.
مهنيا: لا تتفاجأ إذا حدث صراع مع دأحد زملائك في العمل، اعتبر ذلك تحديا سيجعل علاقتكما أقوى.
_ برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: حاول التخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك مع شريكك.
مهنياً: تريد الخروج والتنزه مع زملائك في العمل، إن لم تكن هناك خطط أخرى لديك، فلا تتردد في الخروج والتنزه.
_ برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، من الممكن أن تواجه بعض التوتر والتحديات مع شريكك، ما يهدد استكمال علاقتكما.
مهنياً: قد يساعدك شخصا ما في حياتك المهنية، إلى الدخول في مشروع جديد وتطوير عملك.
_ برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تستمتع بوقتك مع شريك حياتك بعد فترة من الضغط النفسي.
مهنياً: تواجه بعض الانتقادات من رؤسائك في العمل، ولكن حاول عدم التركيز على الأشياء السلبية.
_ برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: تريد أن تحل مشاكل الجميع ، ولكن من الأفضل التركيز مع نفسك وشريكك أولا ولا تهمل احتياجاته النفسية.
مهنياً: تشعر هذا الأسبوع بالكسل بشأن أداء عملك وعدم الرغبة في النهوض من السرير، أنت تحتاج إلى الراحة وترتيب أفكارك.
_ برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: تحتاج إلى الدخول في قصة حب، لتغيير حالة الملل التي تشعر بها هذه الفترة.
مهنياً: حاول ألا تبذل كل مجهودك لإرضاء زملائك في العمل، واهتم بصحتك بجانب أداء عملك.
_برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: حان الوقت للتوقف عن إلقاء اللوم عن شريك حياتك، وحاول أن تكون عاقلا وهادئا.
مهنياً: اسبوع ملىء بالتوتر قد تحدث فيه بعض المشاكل بينك وبين أحد زملائك في العمل.
_ برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: شريك حياتك في مأزق كبير، لذا حاول أن تقف بجانبه لحل هذا المازق.
مهنياً: تشعر بالحماس الشديد للبدء في مشروع جديد، ولكن لا تنزعج إذا وجدت النتيجة عكس ما توقعت.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: مفاجأة رائعة للسرطان.. ونصيحة للثور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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