حظك هذا الأسبوع: مفاجأة رائعة للسرطان.. ونصيحة للثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: تمر بفترة من التوتر العاطفي، لذا من الأفضل التركيز على مستقبلك.

مهنياً: التواصل مع زملائك في العمل جانب مهم، لذا ابذل قصارى جهدك للعمل مع أفراد مثلك في التفكير.

_برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: ترغب في التسوق مع شريك حياتك، ما يجعلك تشعر بالمرح أكثر.

مهنياً: تشعر أن أدائك منخفض في عملك، لذا لا تقسو على نفسك، وحاول أن تكون أفضل.

_ برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):عاطفياً:

عاطفياً: قد يكون التواصل مع شريكك أمرا صعبا، لذا من الأفضل قضاء بعض الوقت معا للشعور بالرضا.

مهنياً: تشعر بالرضا عن عملك، وتكون متحمسا للحصول على أموال إضافية.

_ برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: تأكد قبل أن تتحدث مع شريكك، أنك تعبر عن أفكارك بالطريقة الصحيحة.

مهنياً: تتلقى دعوة لحضور حفل ما مع أصدقائك في العمل، كن مستعدا سوف تحدث مفاجأة رائعة.

_ برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: تتسبب بعض حالات سوء الفهم ، في حدوث تشوش مع شريك حياتك.

مهنيا: لا تتفاجأ إذا حدث صراع مع دأحد زملائك في العمل، اعتبر ذلك تحديا سيجعل علاقتكما أقوى.

_ برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: حاول التخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك مع شريكك.

مهنياً: تريد الخروج والتنزه مع زملائك في العمل، إن لم تكن هناك خطط أخرى لديك، فلا تتردد في الخروج والتنزه.

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_ برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

عاطفياً: في هذا الأسبوع، من الممكن أن تواجه بعض التوتر والتحديات مع شريكك، ما يهدد استكمال علاقتكما.

مهنياً: قد يساعدك شخصا ما في حياتك المهنية، إلى الدخول في مشروع جديد وتطوير عملك.

_ برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، تستمتع بوقتك مع شريك حياتك بعد فترة من الضغط النفسي.

مهنياً: تواجه بعض الانتقادات من رؤسائك في العمل، ولكن حاول عدم التركيز على الأشياء السلبية.

_ برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: تريد أن تحل مشاكل الجميع ، ولكن من الأفضل التركيز مع نفسك وشريكك أولا ولا تهمل احتياجاته النفسية.

مهنياً: تشعر هذا الأسبوع بالكسل بشأن أداء عملك وعدم الرغبة في النهوض من السرير، أنت تحتاج إلى الراحة وترتيب أفكارك.

_ برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: تحتاج إلى الدخول في قصة حب، لتغيير حالة الملل التي تشعر بها هذه الفترة.

مهنياً: حاول ألا تبذل كل مجهودك لإرضاء زملائك في العمل، واهتم بصحتك بجانب أداء عملك.

_برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: حان الوقت للتوقف عن إلقاء اللوم عن شريك حياتك، وحاول أن تكون عاقلا وهادئا.

مهنياً: اسبوع ملىء بالتوتر قد تحدث فيه بعض المشاكل بينك وبين أحد زملائك في العمل.

_ برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: شريك حياتك في مأزق كبير، لذا حاول أن تقف بجانبه لحل هذا المازق.

مهنياً: تشعر بالحماس الشديد للبدء في مشروع جديد، ولكن لا تنزعج إذا وجدت النتيجة عكس ما توقعت.