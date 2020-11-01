8 أشياء غامضة تحدث أثناء نومك.. منها المشي و"الشلل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الليل نود النوم بسلام واستعادة الطاقة، ومع ذلك، من الصعب العثور على شخص لم يسبق له أن واجه بعض الأحاسيس الغريبة وغير السارة المصاحبة للنوم، ووفقا لموقع "برايت سايد"، هناك 8 أشياء غامضة تحدث أثناء نومك:

1- شلل النوم:

كيف تشعر: يستيقظ الشخص ليلا ولا يستطيع الحركة، ويضاف إلى ذلك هلوسات مخيفة وشعور بوجود شخص آخر في الغرفة.

لماذا يحدث ذلك: في العادة، عندما نغفو، نشعر بالشلل وفي حالة شلل النوم، "تنقطع" عضلاتنا، بالإضافة إلى أن ما يقرب من 7 ٪ من السكان الذين عانوا من شلل النوم مرة واحدة على الأقل يقولون إن هذا يحدث أكثر احتمالا عند النوم على الظهر.

2- الكلام أثناء النوم:

كيف تشعر: هذه الحالة ليست خطيرة على الإطلاق من الناحية النفسية، على الرغم من أن الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة قد يقلق بشأن طمس الأسرار.

لماذا يحدث: الرجال والأطفال أكثر عرضة لهذا والسبب هو التوتر، وتحاول نفسية الشخص مقاومة ما لا يتفق معه في الواقع.

3- المشي أثناء النوم:

كيف تشعر: هذه الحالة هي عكس شلل النوم، ويمكن للناس أثناء نومهم المشي أو التنظيف أو حتى مغادرة المنزل، وهو أمر شديد الخطورة، وغالبا في الصباح لا يتذكرون أي شيء.

لماذا يحدث ذلك: تحدث المشي في بعض الأحيان في حوالي 4.6-10.3 ٪ من السكان، ويحدث أيضا للأطفال، ولا يزال السبب غير معروف وكذلك طرق العلاج.

4- متلازمة الرأس المنفجر:

كيف يشعر: يستيقظ الشخص وهو يشعر بإحساس بانفجار شديد في رأسه أو تصفيق في أذنه، وفي بعض الأحيان يبدو الصوت يضر الآذان، ويمكن أن يصاحبها ضجة متزايدة أو وميض، هذه الظاهرة ليست خطيرة لكنها تخيف الأشخاص، ويعتقد البعض أنهم أصيبوا بسكتة دماغية.

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لماذا يحدث ذلك: يحدث هذا عندما يكون هناك، زيادة في النشاط العصبي في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة الصوت وفي بعض الأحيان تقترن المتلازمة بالأرق أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

5- توقف التنفس أثناء النوم:

كيف تشعر: توقف التنفس أثناء النوم هو توقف مفاجئ عن التنفس في الحلم، نتيجة لذلك، يستيقظ الشخص وتنخفض جودة النوم ويعاني المخ من قلة الأكسجين ويصبح من الصعب الحصول على قسط كافي من النوم ويتقلب ضغط الشرايين أيضا أثناء النوبة ما قد يسبب مشاكل في القلب.

لماذا يحدث ذلك: أثناء النوم، تسترخي عضلات البلعوم، مما يؤدي أحيانا إلى انسداد المسالك الهوائية، وتزيد السمنة والتدخين والشيخوخة من المخاطر.

6- أحلام متكررة:

كيف تشعر: من المحتمل أن يكون لدى كل شخص أحلام غريبة متكررة.

لماذا يحدث ذلك: يعتقد علماء النفس أن دماغنا يستخدم مثل هذه الأحلام للانتباه إلى شيء لم نلاحظه في حياتنا اليومية.

7-السقوط على السرير:

كيف تشعر: في بعض الأحيان نشعر وكأننا قد ألقينا على فراشنا من مكان مرتفع، وفي بعض الأحيان نحلم بأننا نطير أو نتعثر ونسقط ويعتبر شعورا غير سار إلى حد ما.

لماذا يحدث ذلك: النوم مشابه للموت نبضات القلب والتنفس يتباطأن، وتقل قوة العضلات، وبالتالي ينظر الدماغ إلى هذا على أنه موت حقيقي، ويتحقق مما إذا كان الشخص على قيد الحياة أم لا، ثم يقوم بإرسال النبضات إلى العضلات.

8-التنوير المفاجئ أثناء النوم:

كيف تشعر: في بعض الأحيان لا يمكننا إيجاد حل لمشكلة ما لفترة طويلة، ولذا فإننا نفكر فيها باستمرار، وبعد ذلك، في الحلم، يعطينا الدماغ حل لهذه المشكلة.

لماذا يحدث ذلك: في بعض الأحيان يعرف العقل الباطن الإجابة بالفعل، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى الوعي، وأثناء النوم، يكون العقل الباطن أكثر نشاطا ويمكن أن يوفر المزيد من الحلول والامتيازات.