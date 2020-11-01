آيتن عامر بمكياج خريفي على غلاف مجلة الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - كانت النجمة آيتن عامر نجمة غلاف مجلة الخليج 365 مؤخراً، وقد اختارت إطلالتين مختلفتين تماماً من حيث المكياج وتسريحة الشعر، حيث اعتمدت مكياجاً دافئاً بألوان الخريف ومكياجاً آخر غرافيكياً جريئاً باللون الأزرق. أما بالنسبة الى تسريحات الشعر، فقد اعتمدت تسريحتين، الأولى هي تسريحة الشعر المستقيم المنسدل، والثانية هي تسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة بعناية.

وفي هذا المقال، نرصد لك تفاصيل إطلالة آيتن عامر على غلاف مجلة الخليج 365.



مكياج دافئ بألوان الخريف

مكياج خريفي من آيتن عامر



في إطلالتها الأولى على غلاف مجلة "الخليج 365"، اختارت النجمة آيتن عامر مكياجا ناعماً بألوان الخريف، حيث استخدمت ظلال العيون الذهبية اللامعة عند مدمع العين وفوق الجفن العلوي. كما اختارت رسمة أيلاينر ناعمة جداً امتدت قليلاً الى خارج العين، لتمنح عينيها حجماً واتساعاً، الى جانب الرموش الكثيفة والطويلة. أما الروج فاختارته باللون النيود بلمسة لامعة. إضافة الى ذلك، اعتمدت آيتن عامر الهايلايتر والكونتور الواضح، مما جعل ملامحها منحوتة ومشرقة. فضلاً عن أنها اختارت الحواجب العريضة المصقولة بعناية، حيث قامت بملء الفراغات بقلم قريب الى لون شعرها، مما منح حاجبيها مظهراً طبيعبياً. في المقابل، اعتمدت آيتن عامر تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع الفرق الجانبي.

تابعي المزيد : آيتن عامر: لا أبكي على رحيل رجل وأرفض أن أكون فرصة ثانية



مكياج أزرق غرافيكي

مكياج عيون أزرق غرافيكي



بخلاف إطلالتها الأولى، اعتمدت الفنانة آيتن عامر في إطلالتها الثانية على غلاف مجلة الخليج 365، مكياجاً غرافيكياً جريئاً بتدرجات اللون الأزرق، حيث طبقت ظلال العيون باللون الأزرق الفاتح واللامع على كامل الجفن العلوي وعلى منبت الجفن السفلي، ومررت الأيلاينر باللون الأزرق الداكن على طول الجفن السفلي وحتى خارج العين وجعلته موصولاً بشكل مجنح بخط عند زاوية العين نحو الأعلى، الى جانب الرموش الاصطناعية. كما ارتكز مكياجها على لون البشرة الموحد وأحمر الشفاه باللون النيود القريب الى لون البشرة. أما تسريحة الشعر فاختارتها مصقولة بعناية بأسلوب ذيل الحصان العالي جداً والمثبت بخصلة من شعرها الطبيعي.

تابعي المزيد : نجمة غلاف الخليج 365 أيتن عامر بأجمل إطلالاتها