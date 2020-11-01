مكياج عيون موضة هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - مع اعتماد كمامة الوجه للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، قد يشكل مكياج العيون أفضل طريقة لإبراز عينيك والحصول على إطلالة لافتة وجذابة خلال شتاء 2021. ولذلك، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج العيون بألوان مختلفة ورسمات أيلاينر عصرية، موضة هذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون أحمر داكن مات

مكياج عيون أحمر داكن مات



لا يوجد وقت أفضل من أيام الشتاء لتجربة مكياج العيون باللون الأحمر الداكن المات، فإضافة الى أنه سيكون من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، فهو يمنح المرأة إطلالة جريئة ودافئة في الوقت نفسه. استخدميه الى جانب أحمر شفاه ناعم باللون الخوخي والحواجب العريضة المصقولة.

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مكياج عين القطة



لن يغيب مكياج عين القطة عن موضة مكياج شتاء 2021، لكن هذه المرة سيكون ناعماً وسهلاً ليناسب جميع أشكال العيون. يكفي أن تمرري الأيلاينر بلون داكن، بني أو أسود، على خط الرموش العلوية، واجعليه مجنحاً خارج العين بأسلوب عين القطة، ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا. بإمكانك أيضاً اعتماده مع ظلال العيون بألوان ناعمة.

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مكياج عين القطة



مكياج عيون ذهبي لامع

مكياج عيون ذهبي لامع



اجعلي إطلالتك هذا الشتاء ذهبية متلألئة من خلال اعتماد مكياج عيون باللون الذهبي اللامع، فهو سيكون موضة مكياج رائجة جداً، تتناغم مع مختلف ألوان البشرة. اعتمديه بطريقة ناعمة غير مبتذلة لتحصلي على إطلالة مشرقة وأنيقة، بحيث تطبقين ظل العين الذهبي اللامع على كامل الجفن العلوي وصولاً الى حدود الحاجبين، مع خط أيلاينر ناعم على خط الرمش العلوي، الى جانب الرموش الاصطناعية الطويلة جداً.

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مكياج عيون أخضر زمردي

مكياج عيون أخضر زمردي



يعد مكياج العيون باللون الأخضر الزمردي خياراً مثالياً لأي امرأة ترغب في أن تكون متألقة في كافة الأوقات خلال الشتاء، فهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويمنحك إطلالة حيوية ومشرقة في الأجواء الباردة. ولإنشاء هذا المكياج، استخدمي الآيلاينر السائل باللون الأخضر الزمردي اللامع، واجعليه ممتداً من زاوية العين الداخلية ومجنحاً خارج العين.

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مكياج عيون رمادي

مكياج عيون رمادي



لا تخافي هذا الشتاء من اعتماد مكياج العيون باللون الرمادي الداكن، فهو سيكون موضة مكياج رائجة ويجعل عينيك دافئتين وجذابتين. ظللي كامل العين بالظلال ذات التدرجات الرمادية، وضعي طبقات عدة من الماسكرا. وللحصول على إطلالة مميزة، اعتمديه الى جانب أحمر الشفاه الزهري الداكن.

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