فوائد ورق التين مذهلة في تبييض الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تحتاج بشرتك لعناية خاصة حتى تظل محتفظة بجمالها ورونقها، ويعتبر التين من أكثر الفواكه التي لها فوائد عديدة للجلد والبشرة؛ لاحتوائه على الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفيتامينات والسكريّات، ولهذا ينصح أطباء الجلدية بالإكثار من تناول التين للاستفادة من خواصه في تغذية البشرة والجلد بعمق، ولا تقل أوراق التين أهمية عن التين، لذا تعرفي على فوائدها لبشرتك.



فوائد ورق التين للبشرة

ورق التين للبشرة



يفيد ورق التين البشرة بشكل كبير؛ حيث تعمل الماسكات التي يدخل فيها ورق التين على إعادة تجديد خلايا البشرة، وتعمل أيضًا على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، وهذا ما يجعل البشرة نضرة ومحتفظة بشبابها لأطول فترة من الوقت، بالإضافة إلى كونها تحمي البشرة من الصدفية والبهاق والإكزيما.

وتستخدم أوراق التين أيضًا في المساعدة على علاج مجموعة من الحالات الصحية بجانب دورها الجمالي؛ فهي تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتحافظ على نضارة البشرة من خلال ترطيبها لفترة طويلة، ومنعها من التشقق والجفاف، وتقلل أوراق التين من السُّمْرَةِ والبقع الداكنة والتصبُّغات الظاهرة من أشعة الشمس، وتحل مشكلة توحيد لون البشرة التي يحلم بها الكثير من النساء، كما تعمل على تأخير ظهور علامات التقدُّم في العمر والتجاعيد وعلامات الشيخوخة، التي تسبب لك إزعاجًا كبيرًا وتفسد إطلالتك، وتحافظ على الكولاجين في البشرة لضمان شبابها لفترة طويلة.

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كيفية استخدام أوراق التين للبشرة

أوراق التين للبشرة



يحتوي التين على قيم غذائية عالية من فيتامينات مهمة لجسم الإنسان، ويمكن تحضير مغلي أوراق التين للبشرة عن طريق وضع كمية من أوراق التين في وعاء من الماء المغلي وغليه لفترة طويلة، ثم تركه حتى يبرد، ويمكن مسح البشرة به بشكل يومي باستخدام قطعة قطن، أو تدليك البشرة به ليساعد على تفتيحها ومنحها نضارة وحيوية، وتوحيد لونها وإزالة الأوساخ منها.

كما يمكنك إضافته لملعقتين من زيت جوز الهند وملعقتين من ماء الورد، ووضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم غسلها بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مُرضية، واحرصي على ألَّا يصل هذا المزيج للعينين.

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