ماسك اليقطين لبشرة بياض الثلج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - اليقطين، يتمتع بفوائد وفيتامينات لا تخطر في البال. إذ انه يحتوي على حمض الريتينول ومضادات الاكسدة والبيتا كاروتين وفيتامينات A و Cو E. ومعلوم ان هذه الفيتامينات تتوافر في اغلى مستحضرات العناية بالبشرة. رغم ذلك، يندر ان تنتبه السيدة الى أهمية اليقطين رغم انه يتوافر بكثرة في الخريف.

في ما يأتي، نعرفك الى عدد من الخلطات المنزلية لتحضير ماسك اليقين والاستمتاع ببشرة مشرقة ومتوهجة.



ماسك اليقطين مع القرفة:

ماسك اليقطين مع القرفة



يساعد في الحصول على بشرة مشعّة. لتحضير هذا الماسك يلزمك:

ملعقتان من هلام اليقطين اي اليقطين المطبوخ على البخار.

ربع ملعقة قرفة مطحونة

ملعقة عسل

ملعقة من خل التفاح

امزجي المكونات معا، ثم طبّقي الماسك على بشرتك واستمتعي بنتائج مذهلة. ستصبح بشرتك مشعة ومضيئة ونقية. كما ستصبح بشرتك أنعم، لما ان هذا الماسك يعزز انتاج الكولاجين، ما يؤخر علامات الشيخوخة. كما ان مضادات الاكسدة المتوافرة في اليقطين تعمل على تفتيح لون البشرة.



ماسك اليقطين والعسل:

ماسك اليقطين والعسل



لتحضير هذا الماسك، يلزمك الآتي:

ملعقتان من هلام اليقطين المطبوخ على البخار

ملعقتان من العسل

بيضة واحدة

3 الى أربع نقاط من زيت أساسي تختارينه حسب رغبتك.

بداية امزجي البيضة مع اليقطين، ثم اضيفي باقي المكونات. عندما يصبح المزيج متماسكا، طبقيه على بشرة نظيفة.

ملاحظة: اذا كان لديك بشرة دهنية، ننصحك بإضافة بياض البيضة فقط من دون الصفار.

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ماسك اليقطين وحمض الغليكوليك:

ماسك اليقطين وحمض الغليكوليك



يلزمك ملعقتان من اليقطين الطازج

ملعقة ونصف الملعقة من حمض الغليكوليك

ربع ملعقة من بودرة جوزة الطيب

بداية، امزجي اليقطين مع حمض الغليكوليك، بعدها أضيفي جوزة الطيب. طبقي الماسك على بشرتك النظيفة واتركيه مدة لا تقل عن 15 دقيقة. أخيرا اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

إذا كانت بشرتك تحتاج الى القليل من التقشير لتصبح ناعمة ولازالة الخلايا الميتة، فهذا الماسك مثالي له، بفضل ما يحتويه من حمض الغليكوليك. هذا الاخير، يعالج ايضا تصبغ الجلد والكلف وعلامات الشيخوخة المبكرة. لدى مزجه مع هلام اليقطين، سيجعل هذا الماسك بشرتك مشرقة ومشعّة.



ماسك اليقطين والتوابل:

ماسك اليقطين والتوابل



مكونات هذا الماسك مفيدة للبشرة التي تعاني من حَب الشباب. إنما صاحبات البشرة الحساسة، عليهنَّ ازالة احد المكونات وهي القرفة.

لتحضير هذا الماسك، يلزمكِ ملعقة من هلام اليقطين المطبوخ على البخار. ملعقة من العسل ونصف ملعقة من طين البينتونيت وربع ملعقة من بودرة القرفة.

امزجي اليقطين مع الطين ثم اضيفي اليهم العسل والقرفة. طبقي الماسك على بشرتك واتركيه مدة تتراوح بين 5 و7 دقائق، أخيرا اغسليه. تشكل القرفة مكونا رائعا لتجنب البثور الملتهبة والبكتيريا التي تعرض البشرة للكثير من حب الشباب.

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