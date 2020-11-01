الأكمام المستقيمة صيحة موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - صيحة جديدة تظهر الى الواجهة هذا الموسم، مع الفساتين والتوبات ذات الأكمام المستقيمة المبطنة على الأكتاف Padded Shoulders، وهي موضة عشقتها أغلب الفاشينيستا العربيات صيفياً على هيئة توبات من دون أكمام بلوحة ألوان صامتة من الأبيض والأسود والبيج وها هي تمتد الى الخريف مع اللوكات المناسبة للطقس الأقبل حرارة.



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ستايلات لا تحصي









بثينة العريسي







امتلأت تطبيقات تيك توك وإنستغرام وسناب شات بفيديوهات وصور بلوكات المؤثرات مع خدع لاحتراف هذا اللوك. مع قدوم الخريف، باتت هذه الموضة أكثر تنوعاً وباتت خياراتك منها لا تحصى مع الفساتين وسترات البلايزر والتوبات المحبوكة كلها بأكتاف مبطنة مستقيمة تمنحك اللوك المتناسق والستايل اللافت. من دون شك أن هذا الستايل من الأكتاف هو الأكثر ترسيخاً في ذاكرة الموضة في حقبة الخمسينات وخصوصاً مع فساتين السهرة والتي عجت فيها السجادة الحمراء ولوكات النجمات والأميرات وتحديداً اللايدي ديانا التي عشقت هذا الستايل.

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أفكار للوك مميز وجذاب





نتالي فنج





بوسعك اختيار هذه الإطلالة على هيئة توبات تضعينها داخل الجينز أو مع التنانير أو على هيئة سترات بلايزر ذات أكتاف استثنائية بتبطيناتها لإضافة لمسة جرأة لوكك من دون مبالغة. هذه الموضة حتماً ستسيطر للعلى مشهد الموضة ولوكات كل عاشقات الأناقة والستايل غير التقليدي. من اللوكات النهارية الى السهرات، بوسعك أن تخططي للوكك بهذه الصيحة بحسب المكان الذي تقصدينه. على سبيل المثال، إن كنت ستذهبين للقاء الصديقات نهاراً، توب بأكتاف مستقيمة بلون زاهي مع تنورة جينز على غرار بثينة الرئيسي، وللمساء، اختاري بذلة واسعة ذات ستايل فريد بوحي من ناتالي فنج أن نسقي توب من هذا الستايل مع سروال مميز عالي الخصر وحذاء بوط عالي للوك مسائي لافت وعملي.



كل ما عليك القيام به هو إضافة الأكسسوارات المناسبة مع أي ستايل تختارينه وستبدين الأكثر روعة أينما حللت.

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