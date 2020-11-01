تنسيقات متنوعة للشابات من ملك زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - ملك أحمد زاهر هي الابنة الأولى للفنان المصري أحمد زاهر، دخلت عالم التمثيل منذ صغرها مع الفنان تامر حسني، حيث اشتركت معه هي وشقيقتها في فيلم "كابتن هيما"، وفي سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، ثم شاركت في مسلسلات: "القاصرات"، و"بنات العيلة"، لتكمل مجالها الفني. وتنشر ملك، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي، العديدَ من الصور لإطلالاتها المتنوعة، ولأنها تتميز بخيارات اللون الأسود في الكثير من الإطلالات، فقد استوحينا لكِ أبرز خياراتها؛ لتنتقي منها بعض الأفكار لجمال إطلالاتك.



الفساتين السوداء من وحي ملك زاهر

الفساتين السوداء من وحي ملك زاهر



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اختيار الفساتين السوداء في مختلف إطلالاتهن؛ لما توفره من فخامة وأناقة عالية، إلى جانب الظهور بإطلالة أكثر رشاقة وخافية لعيوب الجسم، ومن وحي أبرز خيارات ملك زاهر بالفستان الأسود نلهمك -عزيزتي- إطلالتها بفستان قصير مصمم بأكمام شفافة بقصة واسعة ومميزة، وأكملته بحذاء وحقيبة باللون الأسود لخيار أحادي أنيق، وفي إطلالة أخرى أكثر فخامة تأنقت بفستان طويل أسود مزين بترتر لامع وبطبقات شفافة مميز مع تسريحة مموجة للشعر ومجوهرات فضية مميزة، ولإطلالة ثالثة أكثر نعومة اختارت فستانًا أسود طويلًا مزينًا بنقط بيضاء مع حزام للخصر، ولجأت لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الناعم لتكمل جمال مظهرها، وفي إطلالة رابعة نسقت فستانًا أسود قصيرًا مع حذاء بكعب أسود وحقيبة بدرجة داكنة من الأحمر البرغندي، وتزينت في هذه الإطلالة بإكسسوارات فضية وتسريحة منسدلة للشعر، كما أطلت بفستان أسود طويل مصمم بخصر ضيق مع أكمام شفافة، وزُيِّنَ بقصة مكشوفة مع طَيَّات متداخلة من القماش في الجانب.

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خيارات البنطلونات السوداء من ملك زاهر

خيارات البناطيل السوداء من ملك زاهر



إن كنتِ ممن يفضِّلن الاعتماد على البنطلونات السوداء في مظهرك اليومي، فيمكننا أن نقدم لكِ بعض الإطلالات المستوحاة من ملك زاهر؛ حيث ارتدت بنطالًا من الجينز الأسود مع بلوزة بيضاء واسعة مصممة بأكمام مكشوفة الأكتاف مع حذاء رياضي أبيض وسكارف أسود مطبع بالألوان المختلفة، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال من الجينز الأسود الممزق مع تيشيرت أسود مطبع بالألوان وحقيبة ناعمة للخصر، وفي إطلالة ثالثة تألقت ببنطال واسع أسود ذي خصر ضيق مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة لخيار عملي فاخر.

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إطلالة ملك زاهر بالبلوزة السوداء مع التنورة البيليسيه

اطلاله ملك زاهر بالبلوزة السوداء مع التنورة البليسية



في أحدث إطلالات ملك زاهر نسقت تنورة بيليسيه خضراء مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة، وأكملتها بحذاء رياضي أبيض مع تسريحة ويفي للشعر، وزينت مظهرها بإكسسوارات سوداء لليدين؛ لتمنح إطلالاتها خيارًا أكثر فخامة وجمالًا.



تمتلك ملك زاهر شعبية واسعة في الدول العربية، ويتابعها على حسابها على إنستجرام أكثر من ٧٢٠ ألف شخص، ولأنها تحرص على تنوع أزيائها بالأسلوب المتماشي مع الشابات في عمرها، فقد قدمنا لكِ -عزيزتي- من وحيها بعض الأفكار لتنسيقات أنيقة باللون الأسود وبتصميمات مواكبة لخطوط الموضة.

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