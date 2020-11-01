موديلات فساتين شتوية للمحجبات مع طرق تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - تواجه النساء المحجبات بعض الصعوبة في تنسيق أزيائهن، حيث إنهن أكثر تقيُّدًا في اختيار القطع والتصميمات، ولموسم الشتاء القادم نلهمك -عزيزتي- المحجبة عدة خيارات لفساتين محتشمة بتنسيقات دافئة مناسبة لمظهرك بالحجاب، فاعتمدي منها ما يناسبك.



موديلات وتنسيقات للفساتين الشتوية

فساتين شتوية للمحجبات



إن كنت في حيرة من طرق تنسيق فساتينك الشتوية، فيمكننا أن نقدم لكِ عدة خيارات، كارتداء فستان من الصوف الأخضر المزين بقصة مستطيلة مع حزام الخصر، وتزيينه بحذاء بوت وحقيبة باللون الأسود، ليمنحك زيًّا فاخرًا وبسيطًا، أو الظهور بفستان بني مع معطف رمادي طويل من القطن، وإكماله بوشاح ضخم وحذاء بوت بألوان حيادية، ليمنحك خيارًا مميزًا وبسيطًا، أو تأنقي بفستان رمادي من القطن مع معطف زهري مزين بحزام للخصر، وتنسيقه مع حذاء بوت من الجلد وحقيبة زهرية لمظهر أنثوي ناعم، كما يمكن أن تُطلي بفستان رمادي مع معطف سكري طويل ووشاح وقبعة بلون المعطف لإطلالة حيادية مبهرة، وإن كنتِ بحاجة لفستان أكثر أناقة، فقد اخترنا لكِ فستانًا أحمر طويلًا مزينًا بحزام أسود للخصر مع حقيبة بنية، ويمكنك اختيار الفستان بقماش ثقيل أو ارتداء بعض القطع الصوفية أسفله؛ لتحصلي على إطلالة أكثر دفئًا، أو نسقي فستانًا رماديًّا من قماش المخمل المزين بفصوص اللؤلؤ مع حجاب أحمر وحقيبة بنية لإطلالة منسقة بألوان شتوية، ويمكن أن تطلي بفستان بني طويل مع معطف من القطن بدرجة مختلفه من البني، وتنسيقهما مع إكسسوارات خضراء وحجاب التوربان.

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نصائح للفساتين الشتوية

فساتين شتوية للمحجبات



هناك عدة نصائح يمكنك اتباعها للظهور بإطلالة أنيقة ودافئة في الشتاء، وأولًا يجب أن نذكِّرك بأنه لا ينبغي أن تحصري نفسك في اللون الأسود فقط لأنه لون دافئ؛ حيث يمكنك ارتداء الألوان التي تفضلينها، ولكن باختيار القَصَّات والأقمشة المناسبة، وننصحك عند اختيار الفساتين الشتوية بالاعتماد على الفساتين الطويلة ذات القَصَّات المستقيمة أو التي تميل إلى الضيق؛ لتكون ملائمة للأجواء، مع اختيار الأقمشة الثقيلة، وإن كنتِ لا تفضلين الأقمشة الثقيلة في الفساتين، فمن الممكن أن ترتدي فستانًا من الساتان أو الحرير أو القطن مع تزيينه بقطعة من الفرو أو الصوف للتدفئة، وأكملي مظهرك بالحذاء ذي الكعب المغلق أو البوت القصير الذي يصل إلى الكاحل، وإن كنت تشعرين بالبرودة أو تذهبين لمكان مفتوح فيمكنك ارتداء الجوارب القصيرة أسفل الأحذية لتساعدك على تدفئة قدميك، ويجب الحرص عند اختيارك لارتداء أكثر من قطعة على أن تهتمي بانسجام الألوان مع بعضها، ومدى تنسيقها مع بشرتك، وكذلك هل هي مناسبة لتكوينك الجسدي أم لا، وننصحك أيضًا بالاعتماد على خطوط الموضة في موسم الشتاء، حيث يتوفر الكثير من قطع الأزياء المتماشية مع صيحات الموضة بالأساليب المحتشمة.

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