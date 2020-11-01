عبايات مخملية راقية لـ ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - لا بد أن تقتني كل فتاة عربية عدة موديلات مختلفة ومميزة من عبايات الشتاء، التي قدمت إلينا هذا الموسم بموديلات مميزة بألوان شتوية متعددة، لكونها قطعة أساسية وعملية للكثير من النساء، لذا طغت فخامة قماش المخمل على إبداعات المصممين، ووُظفت لتصميم العبايات الشتوية لعام ٢٠٢١، وتميزت عبايات المخمل بقَصَّات عصرية منسدلة لتناسب الكثيرات من الفتيات العربيات بمختلف شخصياتهن ومناسباتهن، فإليك منها عدة خيارات لتستوحي منها إطلالاتك.



نصائح وتنسيقات عبايات المخمل

عبايات المخمل



لم تختلف كثيرًا التطريزات والموديلات لعبايات المخمل في هذا الموسم؛ حيث ظهرت الموديلات المزينة بالنقشات والرسمات المختلفة، وأكثرها قبولًا رسمات ونقوشات الورود أو التصميمات المنسدلة الأخرى بالخطوط الناعمة، ولأنه من المعروف أن الإطلالات أُحادية اللون هي من أهم الحيل التي تُساعد في الإيحاء بأن من ترتديها أكثر طولًا، فإننا ننصحك بتنسيق عبايتك مع إطلالة باللون الأسود لمزيد من الطول، بشرط أن يكون لون الحذاء من نفس لون العباية أو بلون البشرة.

عبايات المخمل

ولإطلالة فريدة انتقي عباية مزينة بطبعات رقيقة، ونسقيها مع حقيبة Tote بدرجة لونية متوفرة في العباية، وأرتدي طرحة باللون الأسود، أو اظهري بعباية مصممة بلون من المخمل العصري كالأخضر أو البنفسجي، واتركيها مفتوحة مع أزياء بيضاء لتناسب ذوات الجسم النحيل، أما إن كنتِ ذات جسم ممتلئ فانتقي عباية من المخمل الداكن كالأسود أو الأزرق.

عبايات المخمل

واختاري إكسسورات الإطلالة بالألوان الحيادية كالأسود لتمنحي إطلالتك خيارًا فاخرًا ومناسبًا لقوامك، ولا تغفلي -عزيزتي- عن تنسيق ملابسك مع عبايات هذا الشتاء، وذلك من خلال اختيار مجوهرات وحقائب يد أو سكارفات وأوشحة تُظهر جمال موديلاتها، وإن كنتِ بحاجة لإطلالة أكثر دفئًا فارتدي بنطالَ الجينز وتيشيرت ثقيلًا أسفل العباية، فهذا ما سيعطيكِ راحةً في الحركة إلى جانب التدفئة، ويمكن استبدال الجينز ببنطال آخر من صوف، كما يمكنك اصطحابُ معطف شتوي أو وشاح ثقيل معكِ أثناء الخروج.

عبايات المخمل

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