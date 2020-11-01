كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - سترات البليزر من علامات الأناقة في الشتاء للرجال؛ لأنها تمنحهم أناقة لافتة، وربما يحتار البعض في تنسيق ألوانها مع البنطلون ذي اللون المناسب؛ للحصول على مظهر أنيق وجذّاب.

للرجل: سترات البليزر الخريفية تمنحك أناقة لافتة

بليزر بيضاء اللون لإطلالة أنيقة للرجل من بريوني Brioni

ألوان منوّعة

بليزرأنيقة من بولو رالف لورين Polo Ralph Lauren

لا شكّ أن البليزر السماوي من أكثر الألوان أناقة، ومن الأفضل ارتداء بنطلون جينز داكن اللون تحته، مثل الأسود أو الكحلي، وإذا أراد الرجل إطلالة أكثر جراءة؛ عليه أن يرتدي البنطال الأبيض أو البيج.

أما اللون الأحمر فهو من الألوان الصارخة، التي تعبّر عن القوة، وعند ارتداء الرجل بلايزر أحمر اللون، فمن الأفضل أن يرتدي الرجل عليه بنطالاً أسود اللون.

أما اللون البنفسجي، فهو يميل إلى الرسمية بعض الشيء، وعند ارتداء هذا البليزر؛ لا بدّ من ارتداء بنطلون لونه أسود؛ للحصول على الإطلالة الأقرب للرسمية، وفي الوقت ذاته أنيقة، كما يمكن ارتداء تيشيرت أسود أيضاً أسفل البليزر.

بليزر رجالية لإطلالة مميزة من أمبريو أرماني Emporio Armani

لون الباستيل من أكثر الألوان انتشاراً في الملابس خلال الفترات الأخيرة، ويوحي هذا اللون بالانطلاقة والشبابية، ويمكن ارتداء البلايزر ذي اللون الباستيل، مع بنطال رمادي اللون أو الوردي، أو ربما الأبيض.

الأبيض من الألوان التقليدية في الملابس، التي تليق مع كل الألوان، والأفضل من بينها بالنسبة للبنطال هو الأسود، أو الكحلي، والألوان الداكنة عموماً.

بليزر رجالي لإطلالة كاجوال من فندي Fendi

أما الألوان الصارخة بليزر؛ فهي أكثر جراءة عن باقي الألوان؛ لأنه يدخل فيها أكثر من لون ورسومات هندسية مربعة وغيرها، واللون المناسب على مثل هذه السترات هو بالطبع اللون الأسود.

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البليزر الكاجوال والألوان

بليزر رجالي بألوان لافتة من إيترو Etro

تبدو سترات البليزر الكاجوال مثالية وهي معلقة في الخزانة، ولكنها لا تصلح لأن تكون جزءاً من البدلة؛ لأن الفارق بين الأنماط سيكون واضحاً تماماً؛ أي بين سروال وقميص البدلة وبين سترة البليزر الكاجوال، فنمط كاجوال يكفي لإفساد الطلّة الرسمية، وبالتالي لن يملك الرجل طلّة رسمية، وبالتأكيد لن يحصل على طلة كاجوال، بل على مزيج غريب من الأنماط.

بليزر رجالي لإطلالة مميزة من دونداب Dondup

طول سترة البليزر مهم جداً وأساسي، فيجب أن تكون بالطول المثالي؛ كي يحصل الرجل على الطلّة المطلوبة. بشكل عام الطول الذي يجب اعتماده هو الذي يغطي المؤخرة، ولكن لا يجب أن تكون أطول من ذلك، ولو بسنتيمتر واحد.

سترة البدلة من ناحية المقاس عادة يجب أن تتسع لقطعة ملابس واحدة (قميص) أو قطعتين (قميص وجيليه)، ولكن البليزر الكاجوال يجب أن يتسع لأكثر من ذلك؛ لأن مبدأ الطبقات مع هذه النوعية من السترات يبدو مثالياً، كما أنه يجب الوضع بالحسبان أنه خلال الطقس البارد، على الرجل أن يرتدي أكثر من قطعة ملابس، أو ربما كنزة صوف سميكة.

بليزر رجالية من جيفنشي Givenchy

هناك خيارات عديدة جداً يمكن اعتمادها؛ مثل الألوان القوية التي تعتبر مقبولة تماماً، شرط أن تكون الخيارات الأخرى هادئة، كذلك الأمر بالنسبة إلى النقوش الكلاسيكية؛ كالخطوط والمربعات.

بليزر رجالي لإطلالة أنيقة من غابرييلا هارست Gabriela Hearst

أما من ناحية الأقمشة، فقد برز الكثير من الخيارات، سواء تلك من اللينين أو المخمل، أو تلك التي تدمج بين أنواع مختلفة من الأقمشة، مع العلم أن سترات بليزر الكاجوال هدفها التعبير عن الشخصية، لذلك لا بدّ من التلاعب بالألوان.

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