"موجودة في كل تعليق".. كارلا مسعود صعيدية تحولت من شاب لـ فتاة

علاقات و مجتمع

بات اسم "كارلا مسعود" واحدا من الأسماء المعروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور حساب باسمها في التعليقات على صفحات وصور المشاهير، والصفحات العامة، حتى أصبح اسم حسابها وتعليقها مادة دسمة للسخرية والتداول بين الرواد، الذين يبحثون عنه بمجرد رؤية أي تدوينة لشخصية شهيرة أو صفحة عامة

وتسائل العديد من الرواد عن هوية هذا الحساب ومالكته التي تظهر بكافة الأخبار والصور بخانة التعليقات، وبالبحث عن اسم كارلا مسعود، تم اكتشاف أنه يحمل قصة طويلة عاشتها الفتاة بين الألم والتحول، وحتى الوصول لما هي عليه الآن.

ويرصد "هُن" في السطور التالية، معلومات عن كارلا مسعود.

من هي كارلا مسعود؟

- فتاة عشرينية من محافظة سوهاج بصعيد مصر.

- عاشت فترات من حياتها بجسد شاب يُدعى كيرلس.

- وُلدت بأعضاء جسدية مشوهة، وظن أهلها أنها ذكر، حتى قررت التحول بعد سنوات رغمًا عن أهلها للوصول للجسد المناسب.

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وحسب حوار تلفزيوني سابق، مع "دويتشه فيله"، اكتشفت كارلا أنها أنثى في التاسعة من عمرها، بعدما فاجأتها الدورة الشهرية، لتتأكد أنها انثى وليست ذكر.

حاولت إقناع أهلها بالتحول، لكنهم رفضوا وفقًا للعادات والتقاليد، معلقين: "الموت لأمثالك رحمة"، فانتقلت للحياة في برلين في 17 سبتمبر 2014 بحق اللجوء.

وسافرت كذكر إلى ألمانيا لكنها قررت إجراء عملية تحويل جندري لتصبح أنثى، وبالفعل بدأت في تلقي العلاج اللازم لها.

حاولت الانتحار في وقت سابق عقب التحول، حيث دونت على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "وداعا أيها العالم الشرير المليء بالكذب والمنافقين من لا يعرفون معنى الرحمة و الغفران و الحب... أودع هذا العالم فرحة فهذا العالم فقط لمن يستطيعون أن يعيشوا فيه منافقين".

لديها ما يقرب من ربع مليون متابع عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".