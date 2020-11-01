أصالة: مش هتجوز مرة تالتة.. جربت مفلحتش (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة أصالة عن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة، وهو القرار الذي وصفته بـ"النهائي".

وأكدت أصالة في حديثها مع مجلة "زهرة الخليج": "قرار نهائي لا رجعة فيه.. عندي 4 أولاد الله يحفظهم وعندي صحاب كتير وعندي شغل وعندي اللي يلهيني لغاية آخر يوم في عمري، الجواز دا مفلحتش فيه".

ونفت أصالة أنها فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت أن أغلب أصدقائها من الرجال: "أنا بحب الرجل صديق وأخ وأكثر إنسان بحبه وبحترمه وباخد رأيه هو أبي".

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شائعة ارتباط أصالة

ويذكر أنه قبل فترة انتشرت شائعة حول ارتباط أصالة نصري، بطبيبها فادي نصر، عقب انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بسبب تداول صور تجمعهما.

ونفت أصالة، في تصريحات إعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، وبرنامج "ET" بالعربي، حقيقة ارتباطها من الطبيب فادي نصر.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

وكانت أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر 14 عامًا، وأنجبت منه طفليها.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت أصالة انفصالها عقب 4 أشهر من أحاديث غامضة عن توتر علاقتها بـ"العريان".

وأعلنت أصالة انفصالها رسميًا عن زوجها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".