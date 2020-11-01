لاعبة نادي الطيران: جوزي رجعني للكورة.. وكنت باخد بنتي معايا التمرين

علاقات و مجتمع

تعشق كرة القدم منذ نعومة أظافرها، تركت أقرانها يلعبون في الشارع وذهبت لتحجز مكانها داخل المستطيل الأخضر حتى أصبحت إيناس مصطفى إحدى نجمات فريق نادي الطيران لكرة القدم النسائية، قبل وبعد زواجها.

لم يعطلها لقب "أم" عن استكمال مسيرتها مع الساحرة المستديرة، حيث تولد لديها دافع لتواصل مشوارها بدعم ومساندة زوجها الوفي الذي أصر أن تكمل حياتها في ممارسة هوايتها المفضلة التي بدأتها في عمر 6 سنوات وانتقلت لنادي النصر وهي ابنة الـ12 عام وبعد أربعة سنوات أصبحت ضمن فريق نادي الطيران بطل الدوري الممتاز العام الماضي.

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انضمت لمنتخب مصر، ثم تزوجت في عام 2014، لتقرر التفرغ لحياتها الجديدة وتكوين أسرة: "قولت مش هينفع ألعب وأروح النادي والمعكسر خاصة إننا كنا بنسافر كتير واعتذرت بس فضلت بروح أشجع المنتخب وفرقتي"، تفرغت لتجهيزات الزواج التي استمرت لمدة شهرين فقط: "بعد الجواز بشهرين جوزي قالي لو حابة ترجعي أنا معنديش مانع وبالفعل بدأت أنزل اتمرن وكنت حامل وخايفة، إداني دفعة وكل فرقتي والجهاز الفني شجعوني".

تدين "إيناس" لزوجها بدعمها وتشجيعها حتى عادت لمستوى أفضل من قبل الزواج، عكس ما كانت تتوقع: "كنت خايفة وبقول مش هرجع للفورمة تاني وهكون عبء على الفرقة، بس لاقيت نفسي مع التمرين بقيت أحسن من الأول بكتير والفضل يرجع لربنا ثم جوزي"، مؤكدة أن طفلتها "مليكة" أصبح عمرها 5 سنوات الآن وبدأت تذهب للمدرسة بعد أن كانت تلازمها في التمرين تارة وتتركها مع والدتها تارة آخرى: "بقيت لازم أوديها المدرسة وأخلص وأروح التمرين".

تعتبر كرة القدم حبها الأول وحياتها بأكملها: "لما جوزي حس إني بحبها قرر يخليني أرجع من غير ما أطلب منه وقدرت أثبت وجودي ومكملة"، موضحة أن زوجها يذهب معها في كل مباراة ويتابعها باهتمام ويعلق على أدائها بالسلب والإيجاب حتى تحسن من مستواها لتصبح أفضل دائمًا: "بيفهم في الكورة جدا وبيركز في أدائي ولو مرة كنت تقيلة في ماتش يقولي خدي بالك من كذا وكذا".