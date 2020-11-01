أصالة: 90% من الخيانة بتيجي من الرجالة.. وبالنسبالي شيء مميت (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة أصالة عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـ"الشيء المميت".

وأوضحت "أصالة" خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج "قعدة رجالة" على قناة OSN، أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد، كما لو كانت تلد 20 ولدًا في مرة واحدة.

وتابعت "أصالة" في حديثها أنها تتمنى أن توجد كاميرا توثق للرجل شعور المرأة حين يتخلى عنها الرجل في وعده: "بحترم الرجل اللي بيعترف لمراته إنها مبقتش مالية عينه ويقولها أنا بقيت أبص برة".

وعن الألم النفسي الذي تسببه الخيانة بالنسبة للرجل والمرأة، قالت "أصالة": "الخيانة توجع وتموّت وتقتل.. أنا بحكي عن نفسي.. وأكيد الرجل برضو"، أما عن نسبة الخيانة بين الجنسين، تابعت: "بعتقد أن 90% من الخيانة تكون من الرجال.. مبعرفش ستات تخون".

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واختتمت "أصالة" حديثها عن الخيانة، بوصفها بـ"الخيانة شيء مميت ومقرف".

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

ويذكر أن الفنانة أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر 14 عامًا، وأنجبت منه طفليها.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت أصالة انفصالها عقب 4 أشهر من أحاديث غامضة عن توتر علاقتها بـ"العريان".

وأعلنت الفنانة أصالة انفصالها رسميًا عن زوجها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

ويذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006،