مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: على الأمهات التشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية

ماما

ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء الأمور من الأمهات بضرورة الاستمرار والتشديد على إتباع الإجراءات الإحترازية لأبنائهم والأسرة بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا خاصة مع دخول فصل الشتاء.

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وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن البعض اصبح لا يلتزم بأتباع الاجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامة واستخدام الكحول والمطهرات وعدم الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، مؤكدة ان عدم اتباع الاجراءات بشكل جيد يساعد على إنتشار فيروس كورونا.

كما شددت "عبير"، بضرورة قيام الأسر بالحفاظ على صحة أبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة وإلزامهم إتباع الاجراءات الاحترازية خاصة في ظل ذهابهم للمدارس.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيس بوك، حيث قالت ولية أمر: "أكيد لازم نحافظ على أولادنا ودايما نشجعهم على لبس الكمامة وغسيل الأيدي أكثر من مرة والتباعد بينة وبين زميلة فى الفصل ومسح الأيدي قبل الأكل بمناديل ديتول، وكذلك التعقيم داخل شنطته ومسحها بالكحول بعد رجوعه من المدرسة وغسل الزى المدرسى أول مايرجع والاهتمام بصحته ومشروب دافئ الصبح قبل نزولة المدرسة والحرص على أكل الخضروات والفاكهه".

وأضافت ولية أمر اخرى: "طبعا متبعين وملتزمين بالاجراءات الإحترازية من كمامه وتباعد وكحول ومشروبات تقوي المناعه وتعديل سلوك ونظام الغذاء والتقليل من الوجبات السريعة"، وتابعت اخرى: "ملتزمين الحمدلله ودلوقتي المفروض نهتم أكثر مع دخول الشتا ونقوي المناعه، ربنا يحفظ ولادنا ويحفظنا يارب".