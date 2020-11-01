من الافتتاح للختام.. أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، ونجحت بعضهن في اختيار الفساتين المناسبة، وخطف الأنظار.

ظهرت درة في حفل الختام بفستان أبيض ميرماد مزينا بكشاكش من أحدي الجانبين على شكل مروحة، مع ماكياجًا بدرجات النيود وشعر منسدلا، بينما اختارت شيرين رضا فستانا قصيرا ميتاليك باللون الأزرق الملكي، واعتمدت رزان مغربي فستان بصيحة cut out.

يستعرض لكم الخليج 365 أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار خلال أيام مهرجان الجونة من الافتتاح حتي الختام.