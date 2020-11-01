كورونا اليوم: اكتشاف المرضى من أصواتهم.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

النباتيون أكثر عرضة لمخاطر الإصابة

أكد أطباء روس أن اتباع نظام غذائي يعتمد على النباتات واستبعاد المنتجات الحيوانية من هذا النظام يجعل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عالية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن عدد من الأطباء بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين، أن اللحوم والمنتجات الحيوانية تعد مصادر مهمة للفيتامينات التي لا يمكن للجسم أن يحصل عليها في حال كان يتغدى فقط من النباتات، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا على خلفية ضعف المناعة، وفقا لروسيا اليوم.

بدء التجارب السريرية للقاح جديد

قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل بدأت التجارب السريرية لتجربة لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "بشرى سارة لمواطنينا تمهيدا للقضاء على فيروس كورونا"، وفقا لسبوتنيك.

وتابع: "تنطلق اليوم في إسرائيل مرحلة التجارب السريرية على البشر للقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد".

اكتشاف المصابين من أصواتهم

تمكن مجموعة من الباحثين في معهد ماساتشوستس لعلوم التكنولوجيا والذكاء الصناعي من ابتكار تطبيق جديدة يمكنه اكتشاف مصابي "كوفيد 19" من أصواتهم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التطبيق الجديد يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، لدراسة أنواع السعال القسري من الأشخاص، وتفريقه عن أنماط السعار لمصابي "كورونا"، وفقا لسبوتنيك.

روبوتات ذكية تطهر المنشآت من كورونا

تعد عمليات التطهير إحدى أهم طرق مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وكانت الصين من أوائل الدول التي استخدمت الروبوتات في مكافحة الوباء المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتختلف طرق تطهير المنشآت سواء باستخدام المواد الكيميائية الخاصة بقتل الفيروسات والميكروبات باستخدام أدوات تقليدية أو باستخدام التقنيات المتطورة مثل الروبوتات.