من 20 دقيقة لـ15 عاما.. ما يتعرض له الجسم عند الإقلاع عن التدخين

صحة

يواجه الكثير من المدخنين معاناة كبيرة عند قرارهم للإقلاع عن التدخين والتخلص من تلك العادة السيئة، حيث يمر الجسم بمراحل بيولوجية مختلفة، وذلك للتخلص من السموم ومادة النيكوتين التي تتواجد داخل جسم المدخن.

وأوضح برنامج "مكافحة التدخين" الخاص بوزارة الصحة السعودية، ما يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين، حسب "سي إن إن" الأمريكية.

ما يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين

بعد مرور أول 20 دقيقة

يحدث انخفاض تدريجي في ضغط الدم ونبضات القلب.

بعد مرور 12 ساعة

تعود مستويات أول أكسيد الكربون إلى معدلها الطبيعي، وتنخفض في الدم.

في الفترة من أسبوعين لـ3 أشهر

بدء الشعور بتحسن في أداء الرئتين والدورة الدموية.

في الفترة من الشهر الأول إلى الشهر التاسع

توقف السعال، وتقليل الشعور بضيق التنفس.

بعد مرور عام

تقليل خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب التاجية بـ50% مقارنةً بالمدخنين.

بعد مرور 5 أعوام

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى أكثر من 73%.

بعد مرور 10 أعوام

تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمثانة والمرئ، والبنكرياس، وسرطان الرئة بـ50% مقارنةً بالمدخنين، وإضافةً إلى ذلك، يقل أيضاً خطر الإصابة بسرطان الفم، والحلق، والمريء، والمثانة.

بعد مرور 15 عامًا

تساوي نسبة خطورة الإصابة بأمراض القلب التاجية مع غير المدخنين.

نصائح الإقلاع عن التدخين

ويقدم لك موقع "هن"، نصائح الإقلاع عن التدخين بحسب موقع "مديكال نيوز توداي":

التخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر (الطفايات).

يجب إخبار الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل بإقلاعك عن التدخين.

تخزين بدائل للسجائر، مثل الحلوى، والعلكة الخالية من السكر، واللب وعيدان الأسنان.

الاستعانة بصديق أقلع عن التدخين للمساعدة.

لا تخجل من الطلب من الأصدقاء والعائلة الذين يدخنون عدم التدخين حولك.

في اليوم الأول لا تدخن على الإطلاق.

ابدأ في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين مثل علكة النيكوتين.

اشرب الكثير من الماء والعصير.

اجعل نفسك مشغولا.

تجنب الأفراد الذين يدخنون.

ستشعر بالرغبة في التدخين عدة مرات خلال فترة الإقلاع عن التدخين، لكنها ستمر.

تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.