سيدة تتزوج 10 مرات للبحث عن حب حقيقي: "مكملة.. ومش مهم العدد"

لايف ستايل

سيدة أعمال أمريكية، تقضي سنوات حياتها في رحلة للبحث عن شريك حياة مثالي، مهما كلفها الأمر بذل طاقة عاطفية كبيرة، أو كانت حجم خسائرها، إذ ترغب السيدة المدعوة "كاسسي"، مؤخرًا، في الطلاق من زوجها العاشر، للبدء في البحث عن شريك وزوج جديد لها خلال الفترة المقبلة.

السيدة الأمريكية كاسسي (56 عامًا)، تزوجت 10 مرات متعاقبة، ولا زالت لم تجد شريك الحياة المناسب، والآن هي على وشك إنهاء علاقتها بالزوج رقم 10، إذ قالت إنها لا تهتم بعدد المرات التي يفشل فيها زواجها، ولن تتوقف عن الأمر حتى تجد رجلاً يمكن أن يحبها إلى الأبد، حسب odditycentral.

وأوضحت "كاسسي"، أن زواجها الأول كان الأطول، حيث استمر على مدار 8 أعوام، وانتهى بشكل متبادل، بينما زواجها الثاني كان أقصر قليلًا استمر 7 سنوات، وفي زواجها الثالث الذي استمر عامين ونصف أنجبت ابنها الوحيد، لكن علاقتها بزوجها انتهت سريعًا بعدما أخبرها بشكل واضح، بعدم حبه لها، وهو ما جعلها تتجه للانفصال دون تفكير واصطحاب طفلها للعيش معها وزوجها المستقبلي.

لم تكشف السيدة الأمريكية تفاصيل واضحة حول علاقاتها السبع الأخرى، لكنها ذكرت أنها تزوجت من جميع أنواع الرجال، ما بين العازف الموسيقي والواعظ ورجل الدين، حتى حبيبها السابق أثناء الدراسة في الطفولة، لكنها لم تجد الرجل الصادق في مشاعره نحوها، إذ وصفها المعالج النفسي الخاص بها بأنها "مهووسة وخارجة عن السيطرة على مطالبها، ولن تتمتع بعلاقة صحية أبدًا طالما أنها تواصل الدخول في علاقات سامة".

على الرغم من كل خيبات الأمل في حياة "كاسسي" العاطفية، قالت إنها لا تنوي الإقلاع عن الزواج، مضيفة: "لا يهمني عدد الزيجات التي استغرقها، سأستمر في المحاولة حتى أجد الشخص الذي يمكن أن يحبني بصدق".