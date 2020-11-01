فتيات يروين تجاربهن مع "الخطيب الندل" على غرار "لازم أعيش": "قالي عاوز واحدة سليمة"

علاقات و مجتمع

تصدرت حكاية "لازم أعيش" من المسلسل الدرامي "إلا أنا"، تريند موقع البحث الشهير "جوجل"، صباح اليوم، بعد تطور أحداثها، إذ اعترفت بطلة الرواية "نور" والتي تجسد شخصيتها جميلة عوض لخطيبها "حاتم" ويقوم بدوره أحمد خالد صالح بإصابتها بمرض البهاق، وهو ما كانت تخفيه عنه لفترة طويلة.

وبهذه الحكاية تستكمل عرض باقي حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي عرض منه 5 حكايات قبل رمضان وبعده، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي "بنات موسى، وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي، وضي القمر".

تفاعل كبير للكثير من الفتيات مع أحداث الرواية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تأثرن البعض، بينما تذكرن آخريات ما تعرضن له من أحداث مشابهة أثناء فترة الخطوبة، على غرار أحداث الرواية.

وترصد "هن" بعض من المواقف التي تعرضن إليها بعض الفتيات أثناء فسخ خطوبتهن:

فتقول دعاء عبد الرؤوف (25 عاما)، إن خطيبها قرر فسخ خطبتهما بسبب وجود نمش على جسدها، "كنت مخطوبة وسابني علشان النمش، وصمم إني أروح أشيله بالليزر، والدكتورة رفضت تشيلهولي، وده أثر على نفسيتي جدًا، لما قالي إنه مش هيتحمل أكتر من كدا وسابني، واتعلقلي محاليل بسبب تعبي".

"عندي إعاقة خفيفة في رجلي ومش بتبان غير بسيط أوي في المشي، وبعد ما خطبني بكزا شهر قالي لو مفيش عملية تقدر تعالجك أنا مضطر مكملش، لأنك مش هتقدري تراعي عيالي، أنا عايز ليهم واحدة سليمة".. وفقًا لـ إيمان عثمان (31 عاما).

عامين و3 أشهر، كانت المدة التي ربطت بين فاطمة عبد الغفار (27 عاما) وخطيبها، إذ أقدم الشاب على فسخ الخطبة عقب إصابة الفتاة العشرينية ببعض الأمراض والالتهابات في الرحم، "تعبت قبل جوزانا بفترة قليلة وعملت تحاليل كتيرة ولما كشفت عرفت إني صعب أحمل وأخلف واضطريت أعترفله علشان مخدعهوش، واتفاجئت إنه سابني بمنتهى السهولة".