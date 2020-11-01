"من البدلة الحمراء للسيمي فورمال".. أبرز إطلالات النجوم في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اختُتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الجمعة الماضية، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وعلى السجادة الحمراء لحفل الختام، تنوعت إطلالات النجوم والنجمات، ما بين البسيط والغريب والمثير للجدل، وما بين هذا وذاك جمعنا لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات النجوم الرجال في ليلة ختام مهرجان الجونة.

حسن أبو الروس

أحد نجوم مسلسل بـ"100 وش"، نجح في خطف الأنظار إليه في حفل ختام مهرجان الجونة، بعدما ارتدى إطلالة كونوكروم باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

إسلام إبراهيم

ظهر إسلام على السجادة الحمراء في حفل الختام، وهو يرتدي بدلة غريبة، باللوني الأبيض والأسود، مع حذاء بنفس لون البدلة

هاني رمزي

ظهر ببدلة سوداء كلاسيك بسيطة للغاية بدون أي تفاصيل وحذاء أسود.

Advertisements

آسر ياسين

ظهر مع زوجته وكان مرتديا بدلة سوداء كلاسيكية.

أحمد داوود

ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

محمد محسن

ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، مع ببيون بالأسود.

عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب حفل ختام مهرجان الجونة، وظهر بإطلالة سيمي فورمال، اذ ارتدى بليزر رماديا مع قميص أبيض، وبنطلونا جينز وكوتشي أبيض؛ ما حول الإطلالة من كلاسيك إلي كاجوال.