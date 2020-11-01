7 عادات تكشف الكثير عن شخصيتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في بعض الأحيان لا ندرك أن الأشياء الصغيرة والعادات التي نقوم بها، يمكن أن تكشف لنا الكثير عن جوهرنا الحقيقي وشخصيتنا التي يلاحظها الجميع.

في التقرير جمعنا لكم أبرز العادات التي تكشف عن شخصيتنا، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي، وهي كالتالي:

1- التسوق:

يمكن تقسيم معظم المشترين إلى نوعين، الأول يدرس الملصقات ويتطلب أكبر قدر ممكن من التفاصيل قبل شراء شيء ما، ويعتبر هذا النوع أشخاص فضوليون يريدون الوصول إلى كل شيء، والثاني، يفضل عدم إضاعة الوقت ويقتصر على المعلومات السطحية، ويمكن أن يطلق عليهم أشخاص تافهين.

2- الرغبة في ارتداء الساعة:

عادة ما يكون الأشخاص الذين يرتدون ساعات اليد لمدة عام على الأقل أكثر دقة وضميرا من أولئك الذين يفضلون التخلي عن ارتدائها، وقد يكون الأشخاص الذين يرتدون الساعة انطوائيين ولكنهم مستقرون عاطفيا، في حين أن أولئك الذين لا يرتدونها يكونون أقل استقرارا عاطفيا.

3- عادات الأكل:

يمكن لتفضيلات الأكل أن تخبرنا كثيرا عن طبيعة الشخص، ويفضل الأشخاص المندفعون والأقل انفتاحا وأقل ضميرا النبيذ الحلو ونادرا ما يأكلون الفاكهة، وفي الوقت نفسه، يفضل الأشخاص المنفتحون والهدوء والأكثر ضميرا تضمين الفاكهة في نظامهم الغذائي.

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4- الكلمات:

الكلمات التي نستخدمها في الحياة اليومية تميز شخصيتن، ولا يهم ما إذا كنا نقولها بصوت عالي أو نكتبها، وعادة ما يستخدم الأشخاص القلقون وغير المستقرون عاطفيا كلمات تتعلق بالعواطف السلبية، ويفضل المنفتحون الكلمات التي تصف المشاعر الإيجابية، ويستخدم الأشخاص الواعون الكلمات المتعلقة بالإنجازات في كثير من الأحيان.

5- التفضيلات الموسيقية:

يمكن لنوع الموسيقى التي تحب الاستماع إليها أن يخبر الآخرين عن خصوصيات نفسك لأن الموسيقى لها تأثير طويل المدى على الدماغ، والأشخاص الذين يفضلون الموسيقى الحزينة أو العدوانية للتعبير عن مشاعرهم عادة ما يكونون مضطربين وعصبيين، والأشخاص الذين يفضلون الموسيقى الممتعة أو الهادئة هم أكثر سعادة، هذا يرجع إلى حقيقة أن عملية الاستماع إلى مثل هذه الموسيقى ترفع الحالة المزاجية ولها تأثير طويل المدى على صحتك.

6- الأعمال المنزلية:

يسهل التواصل مع الأشخاص الذين يسعدون بكي الأشياء وغسل الأطباق واللعب مع الأطفال أكثر من أولئك الذين لا يحبون الأعمال المنزلية، وبالنسبة للنوع الأول، فإن سعادة الآخرين مهمة، لذلك، يفضلون العمل في المنزل بدلا من التذمر حول تفاهات المنزل، ويمكن أن يطلق عليهم أيضا أكثر انطوائية، وعادة لا يحب المنفتحون القيام بالأعمال المنزلية ويفضلون الراحة أو مقابلة الأصدقاء.

7- الفن:

يمكن أن يكشف الموقف من الفن بجميع مظاهره أيضا الكثير عن طبيعة الشخص، حيث أن الأشخاص الذين يحبون الشعر أو يذهبون إلى الأوبرا أو يشاركون في الفن هم أنفسهم أكثر اجتماعية وانفتاحا على كل ما هو جديد، على عكس أولئك الذين يتجاهلون الفن.