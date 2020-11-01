ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد البصل الأحمر من أكثر الخضراوات المفيدة للجسد، لما يحتويه من عناصر غذائية.
ويتم استخدام البصل الأحمر لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم.
وبحسب صحيفة "البيان"، تتمثل فوائد تناول البصل الأحمر فيما يلي.
تظهر الأبحاث أن تناول البصل قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات.
البصل الأحمر غني بالأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية قوية قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري.
بسبب العديد من المركبات المفيدة الموجودة في البصل، يساعد تناوله على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وتشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يرتبط بتحسين كثافة المعادن في العظام، كما يعد مصدرا غنيا للبريبايوتكس الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين التوازن البكتيري في الأمعاء ويقوي المناعة.
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