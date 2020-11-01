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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - مع بداية فصل الخريف، تبدأ ملامح صيحات موضة قصَّات الشعر تتضح أكثر، فتقع معظم السيدات في حيرة من أمرهن، بخاصّة عند البحث عن قصة الشعر المناسبة لهنَّ؛ نظرًا لتعدُّد الخيارات، ولا يوجد شيء أكثر جاذبية من تجربة قصّات شعر جديدة، لإضفاء تغيير جذّاب على الإطلالة. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة واتباع أبرز صيحات موضة الجمال، اختار لك، مجموعة من أبرز قصات شعر لموسم خريف وشتاء 2020-2021، للحصول على الإطلالة المثالية التي تطمحين لها، وتتألقي جمالاً وجاذبية، في السطور الآتية:
موضة قصّات شعر لموسم خريف وشتاء 2020-2021
إليك، أجمل موديلات قصات الشعر لموسد خريف وشتاء 2020-2021 لتختاري منها القصة التي تُعبّر عن شخصيتك وتواكبي أبرز صيحات موضة الشعر.
الكاريه المُدرَّج
ترتكز هذه القصة على تدرُّج الشعر بشكل بسيط في الطول من الخلف للأمام اقصر فأطول، ويكمن سرّ جمالها في طبقاتها المُدرَّجة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، وهي من أكثر القصات التي تتميز بالعصرية والبساطة والنعومة وتتسم بالجرأة.
قصة ويفي لوب
ترتكز قصة ويفي لوب على الشعر القصير الذي يصل حدوده الى الكتفين، بأطراف عشوائية غير متساوية الطول، وتُناسب هذه القصة المرأة المغامرة التي تعشق الخروج عن المألوف وتجربة كل ما هو جديد وغير مألوف.
قصة فرانج بوب
قصة فرانج بوب مع الغرة القصيرة الكثيفة، والطول المتساوي للشعر الذي يصل الى حدود الفكين، وتتميز هذه القصَّة بأنَّها تمنح الشعر مزيداً من الحيوية والحركة وترسم ملامح الوجه وتساعد على إعطائك لوك منعشاً وأكثر نعومة.
قصة البيكسي
تتميّز قصة البيكسي بأسلوبها المتنوع الذي يتيح لك إعتمادها بغض النظر عن شكل وجهك، يمكنك خوض التجربة إذا كنت تبحثين عن قصات الشعر الأكثر شبابية وحيوية، وننصحك بتجربة القصة التي ترتكز على قص الخصل إلى مستوى حدود الأذن مع الغُرَّة الأمامية المنسدلة على الجبين، كما يُمكن إختيار قصة البيكسي بطريقة متموجة مع خصل مستقيمة.
قصة غلوسي بوب
لا تترددي في اعتماد قصة غلوسي بوب، والتي ترتكز على قص الشعر بشكل متساو، يصل الى حدود الرقبة، وتتميّز هذه القصة بأنّها واحدةٌ من أكثر قصَّات الشعر تنوعاً، وتُعتبر مُناسبة لجميع أشكال الوجه، وتجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية وتتلائم مع كل التسريحات، وتُعطي الشعر الحيويّة، ومناسبةٌ للسيّدات ذوات الشعر الخفيف، ولا يهمّ نوع الشعر إن كان أملس أو مجعداً، لأنّ هذه القصّة تُلائم النوعين، وتعطي السيّدة شكلاً جميلاً ، وإطلالة طبيعية وعفوية، وتُضيف المظهر الأصغر في السن على الوجه.
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قصة فليبي بوب
ترتكز قصة فليبي بوب على نهايات الشعر الحادة والمتساوية، والشعر المتساوي الطول، والغُرَّة ضمناً، وتُعتبر من القصّات التي لا تزال رائجة وبقوة منذ عدة مواسم وحتى الآن لتميُّزِها بالستايل الشبابي والجذاب، وهي من أشهر القصَّات الشّبابية للمرأة.
قصة البلانت بوب
إذا كنت تبحثين عن تسريحة غريبة ولكن أنيقة لتتألقي بها، فلم يعد هناك من داعٍ لتبحثي أكثر، مع قصة البلانت بوب التي تصل الى حدود الكتفين أو منتصف الرأس في المسافة بين الأذنين وخلف العنق، وتنتهي بنهايات أطراف واضحة، لتُضفي إلى إطلالتك مزيداً من الجمال والجاذبية والأنوثة.
قصة الشعر الطويل المدرّج
إذا كنت تبحثين عن ستايل عصري لشعرك الطويل، لا تتردّدي في اعتماد قصة شعر مدرّج ويُمكنك تعزيز جمال هذه القصة عبر إعتماد التسريحة المالسة أو المموجة؛ إذا كنت تعتمدين لوناً واحداً لكامل شعرك، فالتسريحة المالسة هي خيارك الأمثل. أمّا إذا كنت تعتمدين تقنية البلياج، فالتسريحة المموجة هي الأنسب لك كونها تسلّط الضوء على لون شعرك، وتمنحك إطلالة أنيقة، عصرية ومواكبة للموضة في آنٍ معاً.
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