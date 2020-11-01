مجوهرات باستيلية بنفحات أنثوية رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - عالم المجوهرات واسع وكبير وأحجاره متنوعة وعديدة، إلا أن هذا الموسم لفتنا بشدة بروز المجوهرات المصنوعة من الياقوت الأزرق والأخضر، والتي تأتي بتدرجات باستيلية هادئة غير صاخبة وصارخة. هذه الموضة هي صيحة الموسم في عالم المجوهرات؛ إذ ركز المصممون عليها وأجمعوا على اعتماد الأحجار ذات الألوان الهادئة. ومن أبرز من اعتمدها هي دار شوبارد Chopard وتيفاني أند كوTiffany & CO. وبوتشيلاتي Buccellati وسيندي تشاو Cindy Chao وديان كورداس Diane Kordas وغيرها كثر...



أسلوب أنثوي

Suzanne Kalan



تعكس هذه الموضة نفحات أنثوية على المرأة التي ترتديها، وتمنحها طلة مثالية، خصوصاً مع اقتراب هذا الموسم الدافئ. هذه الموضة لها أثرها البالغ على الإطلالة، ومن شأنها أن تمنح المرأة لمسات ناعمة جميلة، وهي تليق بمختلف الإطلالات، وتتماشى مع مختلف الأزياء، خصوصاً الأزياء الخريفية هذا الموسم.

Fred Leighton



تعود تسمية هذا الحجر الكريم إلى الكلمة اليونانيّة ‘sappheiros’ التي تعني "الحجر الأزرق"، وللياقوت الأزرق الملكيّ تاريخ مع الأغنياء والملوك والموقّرين. وتتمثّل قيمة هذا الحجر الكريم التقليديّ، والذي يمثّل برجاً معيّناً من أبراج الفلك، في لونه وإشراقته وعمق لونه، ويعتبر أيضاً رمز الحظّ والحكمة.

Pippa Small



أما الياقوت الأخضر، وهنا لا نعني الزمرد بل الحجر الباهت ذات الألوان الباستيلية، فهو لون الطبيعة والربيع والطاقة والحياة الجديدة. ويحتوي عالم الأحجار الكريمة على مجموعة متنوعة من الأشكال الخضراء التي تتنافس مع أي شيء يمكن لصناع الطلاء أن ينتجوه.

Jacquie Aiche

يمتلك هذا الحجر جمالاً طبيعياً نادراً يجعله الحجر الكريم الأخضر الشهير في جميع أنحاء العالم. ومعظم هذا الحجر الثمين له لون أخضر نقي مع تشبع ألوان زاهٍ، وموزع بالتساوي في جميع أنحاء الحجر، مع عدم وجود اختلافات مرئية في اللون. وهذا الحجر الخالي من العيوب نادر بشكل مستحيل تقريباً، ولكن حتى الشوائب تستحق الثناء في هذه الأحجار الكريمة التي لا مثيل لها.

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Ippolita

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نصائح خاصة

Carolina Bucci



تدرجات الأزرق والأخضر تليق بصاحبات السحنة البيضاء، وتتمازج بشكل جميل معها، وتُظهر معالمهن الأنثوية بشكل كبير، كما تعمل على منحهن إشراقة خاصة ومثالية، لذا إليكِ النصائح التالية لاعتمادها بالطرق الصحيحة، ولكي لا تقعي في الخطأ وفي أسلوب المبالغة:

نسقي هذه المجوهرات مع أزياء بألوان داكنة؛ لكي تظهريها بشكل أكبر.

Chopard



لا تخلطي مع هذه الأحجار مجوهرات أخرى؛ لأنكِ ستفقدينها بذلك قيمتها.

في حال أردتِ أن تمزجي معها مجوهرات أخرى؛ فننصحكِ بأن تعتمدي تفاصيل ناعمة من الذهب فقط.

Diane Kordas

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