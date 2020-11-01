ابنة فيفي عبده تعلن مفاجأة جديدة بالبورنص.. ووالدتها: الله أكبر يا عزة

علاقات و مجتمع

شاركت عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثارت إعجاب المتابعين.

وظهرت "عزة" في الصورة وهي مرتدية "البورنص"، ساندة على أحد الأسوار المطلة على البحر، وعلقت على الصورة قائلة: "قريبًا.. شكر خاص لطاقمي الرائع"، وبذلك تعلن عن مفاجأة قريبة لمتابعيها.

وعلقت والدتها الفنانة فيفي عبده على الصورة قائلة: "بسم الله ما شاء الله، الله أكبر يا عزة.. قمر"، لترد عليها قائلة: "قلبي يا فوفا"، كما تلقت تعليقات متابعيها: "هذا الشبل من ذاك الأسد"، "قمر"، "جميلة مثل مامتك فوفا".

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يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته والدتها فيفي عبده، وحورية فرغلي، عزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبدالمنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

كما يذكر أن من آخر المرات التي ظهرت فيها الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بغطاء الرأس "الحجاب" ويبدو عليها آثار التعب والإرهاق.

وبدأت فيفي عبده، الفيديو بتقديم الاعتذار للفنانة إلهام شاهين، لعدم حضور فرح شقيقها أمير شاهين، على عروسته منة الله جاب الله، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وبررت فيفي عبده، غيابها لإصابتها بدور برد شديد أثر عليها، ولم يمكنها من المشاركة في فرح أمير شاهين.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أون لاين" قريبًا كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".