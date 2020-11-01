غنت له "بيع الجمل يا علي".. يسرا تكشف عن قصة أول حب في حياتها

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا، عن كواليس غنائها "بيع الجمل يا علي"، قائلة إنّها غنتها في الإذاعة لأنها كانت تحب آنذاك شخصًا يُدعى "علي".

وطالبت الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، يسرا بغناء الأغنية، لافتة إلى أنّ "علي" ما زال في حياتها وأصبحا "أنتيم"، واصفة إياه بأنّه من أغلى الأشخاص في حياتها.

وأكدت أنّ علاقاتها العاطفية القديمة لم تستمر لكنهم أصبحوا أصدقاء، لافتة إلى أنّ زوجها "خالد" لا يغير من ذلك: "هو عارف إنه حبي الكبير والوحيد، خالد جامد".

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وعن سبب خلو علاقاتها العاطفية من الوسط الفني، قائلة إنّ الوسط الفني عائلة كبيرة وجامدة: "يا نحب بعض أوي يا منحبش بعض خالص، وده طبيعي وبيبان والذكي هيفهم، ومخطرش على بالي اتجوز ممثل، كان أهم حاجة عندي لازم أحب أوي اللي قدامي عشان استحمل كل الظروف".

وأشارت إلى أنّ هناك بكعض الرجال ظهروا في حياتها في الوقت الخاطئ وحزنت عليهم: "الحكاية متنفعش تتحكي من غير اسم مش من حقي".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفل أقيم على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم، بينهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، إضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل، كشفت يسرا أنّه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وقدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتألقت يسرا في رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب.