الامارات | غرامة عدم ارتداء الكمامة 88 دولاراً.. في سيؤول

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة عدم ارتداء الكمامة 88 دولاراً.. في سيؤول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول في فرض غرامة بـ100 ألف وون ( 88 دولاراً) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداء من الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه ستطبق قاعدة ارتداء الكمامات إجبارياً ابتداء من 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف المسؤولون أنه سيتم استثناء الأطفال أقل من 14 عاماً من هذه القاعدة، بالإضافة إلى أصحاب الإعاقات والذين يعانون من ظروف طبية تصعب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.

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وقالت حكومة المدينة إنه ستطبق القاعدة على نطاق أوسع من الذي طلبته الحكومة المركزية، لتشمل مقاهي الإنترنت ودور السينما.





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