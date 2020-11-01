أعراض تحذيرية في الجسم تدل على نقص فيتامين B12

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يعتقده الناس، حيث يعيش الكثيرون حياتهم وهم يعانون من أمراض يمكن الوقاية منها ببساطة عن طريق إضافة المزيد من B12 إلى وجباتهم الغذائية

ويعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم، ويساعد في تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا. ويمتص الجسم B12 عن طريق تناول الطعام، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

ويمكن أن تكون الصدمة العصبية في جانب الجسم، علامة تحذير على أن مستويات B12 لديك منخفضة.

وأوضح Thyroid Patient Advocacy: "يمكن الشعور بقدومها في بضع ثوان قبل أن تضرب، ثم تصيب تقريبا مثل صدمة كهربائية خفيفة ولكن عميقة وتنحسر بسرعة. ويمكن أن يحدث على جانب أي من الوركين أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع. والأسوأ من ذلك، أنها يمكن أن تحدث على التوالي في موقعين أو ثلاثة مواقع، واحدا تلو الآخر مباشرة".

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 الناجم عن فقر الدم الخبيث، عدم استقرار عام. وهذا يمكن أن يجعل الأنشطة اليومية محفوفة بالمخاطر.

وهناك علامة أخرى على وجود مشاكل في التوازن بسبب B12، تتمثل في عدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم مع عيون مغلقة.

ووفقا لجمعية فقر الدم الخبيث (PAS)، فإن إحدى العلامات المميزة هي حرق القدمين، والتي تُعرف أيضا باسم متلازمة Grierson-Gopalan.

ويحدث ذلك عندما تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين B12، إلى إتلاف الأعصاب في أطراف الجسم، مثل القدمين.

وتشمل علامات نقص B12 :

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• التعب الشديد.

• نقص الطاقة.

• ضيق التنفس.

• شعور بالاغماء.

• الصداع.

• الجلد الشاحب.

• فقدان الشهية وفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن أحد قيود اختبارات الدم هو أنه يقيس الكمية الإجمالية لفيتامين B12 في الدم، بغض النظر عما إذا كان يمكن أو لا يمكن استخدامه من قبل الجسم.

وهذا هو السبب في أن مناقشة جميع أعراضك مع طبيبك العام، أمر حتمي من أجل إجراء التشخيص المناسب.