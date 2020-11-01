كتب: هن - 08:02 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حلو بارد بالبسكوت، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل حلو بارد بالبسكوت 4 كوب بسكوت (مطحون ناعم جدا ومنخول) 1 ملعقة صغيرة فانيليا 2 ملعقة كبيرة كريمة حلويات سائلة 3 ونصف ملعقة كبيرة لبن محلى مكثف 1 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو 1 ملعقة كبيرة لبن طبقة 2_4 كوب لبن بودرة 1 ملعقة صغيرة فانيليا 2 ملعقة كبيرة زبدة 1 كوب لبن محلى مكثف للتزيين سكر بودرة بودرة كاكاو طريقة عمل حلو بارد بالبسكوت في الخلاط، يوضع اللبن المكثف تضاف إليه الزبدة المذوبة، ثم نصف كمية اللبن البودرة ويخلطوا جيدًا بعد ذلك، تضاف نصف الكمية الأخرى وتخلط في الخلاط في بولة أخرى، يخلط البسكويت مع اللبن المكثف المحلى ثم يضاف الكاكاو والكريمة والفانيليا ويقلبوا جيدًا، ثم يوضع الخليط في البايركس تفرد كمية البسكويت، ثم تضاف إليها طبقة خليط اللبن المكثف مع اللبن البودرة تدخل الثلاجة حتى تتماسك، ثم تزين بالسكر البودرة والكاكاو، وتقدم.

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل حلو بارد بالبسكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.