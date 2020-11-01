لسلامته في الخريف.. 5 وصفات طبيعية تحمي الشعر من الجفاف

صحة

يتعرض الشعر مع بداية فصل الخريف لبعض التلف والمشاكل، وحتى نتفادى هذه المشاكل يقدم خبير تصفيف الشعر "سعيد حافظ" مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تحتوى على عناصر قادرة على ترميم الشعر للظهور بأجمل إطلالة.

يقول "سعيد حافظ" يمثل الشعر الجميل نصف جمال الأنثى وببعض المواد الطبيعة وبعيدًا عن المواد الكيمائية يمكن علاج مشاكل الشعر الجاف ببعض الوصفات الطبيعية.

يضيف خبير تصفيف الشعر سعيد حافظ، تتسبب كثير من العوامل في جفاف الشعر، منها التعرض بكثرة لأشعة الشمس في أوقات الذروة، عدم شرب الماء بشكل كافي، استخدام صبغات وكيماويات على الشعر بكثرة، التعرض لحرارة السيشوار ومكواة الشعر، استخدام مستحضرات غير مناسبة لنوعية الشعر.

ويمكن علاج الشعر بالوصفات الطبيعية التالية

- نضع علبة زبادي مع معلقة كبيرة عسل ومعلقة زبد ونخلط المكونات ونضعها على الشعر لمدة ساعة.

- نضيف بياض بيضة إلى 3 ملاعق عسل أبيض ووضع الخليط إلى كمية مناسبة لحجم الشعر من حمام الكريم.

- زيت جوز الهند يمكن استخدامه كحمام زيت قبل الحمام أو الدهان اليومي منه.

جل الصبار ويخلط معه زيت لوز حلو ويخلط جيدا حتى يتحول إلى خليط كريمي ويوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة ويشطف.

زبدة الشيا الطبيعية المخلوطة مع زيت الأرجان خليط سحري قادرة على علاج جفاف الشعر والتجاعيد.

أسباب تساقط الشعر بعد الولادة

التغير في الهرمونات خلال فترة الحمل يتسبب في إيقاف الشعر عند مرحلة النمو، فينمو الشعر بشكل أسرع ويبدو أكثر كثافة ويقّل التساقط الطبيعي للشعر بشكل كبير أثناء فترة الحمل.

لكن بعد الولادة تعود مستويات هرمون الأستروجين إلى وضعها الطبيعي، ما يتسبب في دخول كميات كبيرة من البصيلات في مرحلة الراحة، وبالتالي يبدأ تساقط شعر الأم بعد الولادة بـ3 الى 4 أشهر ليعاود الشعر النمو الطبيعي، بعد مرور 6-12 شهر من الولادة.