كتب: هن - 06:50 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة الكابوريا، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل سلطة الكابوريا لحم كابوريا فلفل ألوان مكرونة مسلوقة ثوم بصل جزر كرفس مايونيز عصير ليمون مسطردة بقدونس خل ملح وفلفل زيت زيتون طريقة عمل سلطة الكابوريا تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت يبشر الجزر ويفرم البصل والثوم يقطع لحم الكابوريا والفلفل الألوان والكرفس يخلط زيت الزيتون مع المايونيز والمسطردة وعصير الليمون تخلط المكرونة مع الجزر والبصل والثوم والكابوريا والفلفل والكرفس ثم يضاف إليها الصوص وتقدم باردة

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