أستاذ أورام يوضح مفهوم سرطان الثدي الانتشاري وخطورته

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قال الدكتور سعيد أحمد النويعم، أستاذ علاج الأورام كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن علاج سرطان الثدي الانتشاري لـ"المراحل المتأخرة"، شهد نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية، وبعض العلاجات، حيث أعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي، ترفع نسب العلاج بشكل غير مسبوق، بالإضافة لنسبة أعلى بكثير في التحكم بأعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية أطول، تصل إلى أكثر من سنتين بدون نشاط للمرض.

جاء ذلك خلال إضاءة "مكتبة الإسكندرية" باللون الوردي، تزامنا مع حملة (هي)، في دعوة صارخة لإلقاء الضوء على مرض سرطان الثدي "الانتشاري".

وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن من أهم أهداف حملة "هي"، إيضاح الفرق بين مراحل سرطان الثدي المختلفة، حيث تراوح مراحل سرطان الثدي من 1 إلى 4 مراحل، مع العديد من الفئات العمرية.

وأضاف أن الرقم الأقل، يشير إلى المراحل المبكرة من السرطان، بينما الأرقام الأكبر، السرطان تعكس أنه في مراحله المتأخرة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن سرطان الثدي الانتشاري، الذي يسمى بالمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي المتقدم، عندما ينتشر في الجسم، فإنه قد ينتشر خارج الثدي إلى أعضاء أخرى في الجسم، يصعب السيطرة عليه، لذا نسعى لإلقاء الضوء عليه، وترعاه إحدى الشركات.

وأكد الدكتور أحمد مجدي استشارى طب الأورام بمستشفى شفاء الأورمان، أن مصطلح جودة الحياة مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الانتشاري، حيث أن جودة الحياة تتضمن الصحة العاطفية والجسدية، والقدرة على أداء الأدوار اليومية، الألم والتعب والآثار الجانبية الأخرى للعلاج أو لسرطان الثدي نفسه، وأخيرا فان المخاوف المالية هي أيضًا جزء من جودة الحياة، ولذلك فان جودة الحياة هي العنصر الأهم في حملة "هي".

الجدير بالذكر، أن المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أنير أمس باللون الوردي، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، في انتظار السيدات يوميًا من السبت للخميس، من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً، للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البرتوكولات العالمية.