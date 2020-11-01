أستاذ أورام يوضح مفهوم سرطان الثدي الانتشاري وخطورته

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قال الدكتور سعيد أحمد النويعم، أستاذ علاج الأورام كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن علاج سرطان الثدي الانتشاري لـ"المراحل المتأخرة"، شهد نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية، وبعض العلاجات، حيث أعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي، ترفع نسب العلاج بشكل غير مسبوق، بالإضافة لنسبة أعلى بكثير في التحكم بأعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية أطول، تصل إلى أكثر من سنتين بدون نشاط للمرض.
جاء ذلك خلال إضاءة "مكتبة الإسكندرية" باللون الوردي، تزامنا مع حملة (هي)، في دعوة صارخة لإلقاء الضوء على مرض سرطان الثدي "الانتشاري".
وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إن من أهم أهداف حملة "هي"، إيضاح الفرق بين مراحل سرطان الثدي المختلفة، حيث تراوح مراحل سرطان الثدي من 1 إلى 4 مراحل، مع العديد من الفئات العمرية.
وأضاف أن الرقم الأقل، يشير إلى المراحل المبكرة من السرطان، بينما الأرقام الأكبر، السرطان تعكس أنه في مراحله المتأخرة.
وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن سرطان الثدي الانتشاري، الذي يسمى بالمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي المتقدم، عندما ينتشر في الجسم، فإنه قد ينتشر خارج الثدي إلى أعضاء أخرى في الجسم، يصعب السيطرة عليه، لذا نسعى لإلقاء الضوء عليه، وترعاه إحدى الشركات.
وأكد الدكتور أحمد مجدي استشارى طب الأورام بمستشفى شفاء الأورمان، أن مصطلح جودة الحياة مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الانتشاري، حيث أن جودة الحياة تتضمن الصحة العاطفية والجسدية، والقدرة على أداء الأدوار اليومية، الألم والتعب والآثار الجانبية الأخرى للعلاج أو لسرطان الثدي نفسه، وأخيرا فان المخاوف المالية هي أيضًا جزء من جودة الحياة، ولذلك فان جودة الحياة هي العنصر الأهم في حملة "هي".
الجدير بالذكر، أن المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، أنير أمس باللون الوردي، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، في انتظار السيدات يوميًا من السبت للخميس، من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً، للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البرتوكولات العالمية.
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