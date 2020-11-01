يسرا: رشدي أباظة جنتل مان وماتقدمليش بس جابلي خاتم ألماظ

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة وحديث البعض عن أنه طالبها بالزواج به قائلة: "متقدمليش بس جابلي خاتم ألماظ وعمري ما أخدته".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، "في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعب وعيان كان لابس الفص وملقتش الفص فقالي أنا جي عشان أديكي الخاتم اللي كنت شاريهولك، فقولتله يا رودي مش موجود الخاتم في إيدك، الفص وقع، قالي إيه؟!، ساعتها عرفت أن ده آخر مرة هشوفه".

وتابعت: "ده كان إحساس، واتقبضت بشكل كبير، رشدي كان جميل، وكنت بحبه أوي أوي، لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جدا، لو دخلت عليه هيشد الكرسي، ويقعدني يقولي إنتي هانم إنتي ست كان جنتل مان".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم منهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، بالإضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.