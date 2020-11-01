يسرا: الرجالة مش مضمونين 100% ولا الستات.. و"خالد" هدية ربنا ليا

علاقات و مجتمع

روت الفنانة يسرا ذكريات طفولتها، قائلة إنها كانت دائما في الفصل وهي صغيرة ترسم فستان زفافها وطرحتها، رغم أنها لم ترتده عندما كبرت، متابعة: "ملبستش فستان فرح عشان مكنش ينفع، ظروف الجوازة كانت كدة، فيه فرح جواني بلحظة الجواز نفسها، لما اتجوزت خالد كان عندي فرح داخلي من جوايا، فرح حقيقي من غير رتوش".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أنها لم تفكر بعد ذلك في ارتداء فستان الزفاف، والتصوير مع زوجها خالد، لافتة إلى أن زوجها لا يفكر في ذلك أيضا، مردفة: "احنا كنا صغيرين مع بعض أصحاب أوي، وافترقنا 20 سنة لأنه سافر، وبعدين لما حبينا بعض كان هو اتجوز وطلق، وكنت أنا اتجوزت وطلقت".

وأشارت إلى أنها ارتدت الكثير من فساتين الزفاف خلال أفلامها، متابعة: "دة معوضنيش عن الصورة اللي كنت نفسي أشوفها فيا، ومتمناش حالي يتغير مع خالد، وأتمنى بقية عمري أقضيه معاه"، وأضافت ساخرة: "الرجالة مش مضمونين 100% ولا الستات".

وتحدثت عن زواجها بخالد، قائلة: "فيه استقرار بشكل أو بآخر، وفيه تعود وصداقة وتقدير، ومؤكد فيه حاجات بنختلف فيها في الرأي، وفيه حاجات أنا أقدر استحملها لكن هو لا والعكس، بس هو بالنسبة لي هدية ربنا ليا".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم منهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، بالإضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.