يسرا: طلبات الزواج اللي رفضتها في حياتي مايتعدوش

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنان سمير صبري، قائلة إنه أكثر شخص ساندها عندما تركت والدها، لذلك تحدث الجميع عن وجود خطوبة بينهما، ولكن كانت تخرج معه يوميا، "سمير صبري عمل حاجات وقفتني على رجلي، ومن أجدع الناس اللي ممكن تشوفيه في حياتك ويمروا عليكي في حياتك ويقفولك في وقت الزنقة ويعتبر أنتيم الأنتيم".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، "طلبات الزواج اللي رفضتها في حياتي كتيرة ميتعدوش"، لافتة إلى أنه عند الزواج تأتي حسابات أخرى تخطر على البال إلا إذا كان الشخص مغروما فيرفض التفكير.

وأشارت إلى أنها كثيرة التفكير، ولكن أحيانا تقع في الغرام، "لما تنغرمي وتعرفي توزنيها يبقى أحلى غرام، فيه فرق لما الواحد يحب، وهو صغير عما يكون كبير فيه فرق وظروف ونضوج".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم منهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، بالإضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.