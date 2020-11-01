يسرا: "كان نفسي أخلف.. وبحمد ربنا إني مخلفتش"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا عن أسباب عدم إنجابها للأطفال بناء على طلب زوجها خالد، قائلة: "اقتنعت باللي قالهولي، لكن ساعة لما اتجوزنا، كنت نفسي أخلف جدا، وقولت يبقى هو مش بيحبني كفاية بس اتضح أن العكس صحيح".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أن زوجها خالد كان يقنعها بعدم الإنجاب نظرا للظروف الصعبة، مردفة: "كان بيقولي إحنا في زمن صعب، وكنا محتاجين نعرف بعض من زمان ونتجوز من زمان عشان نخلف ويكبروا دلوقتي لا، يعني كنا لازم نخلف وإحنا صغيرين مش بعد ما كبرنا".

وأشارت إلى أن قدرة التحمل على إنجاب الأطفال اختلفت، مردفة: "وانتي صغيرة تقدري تربي وتعيشي وتشيلي عيل واتنين، لكن النهاردة لأ، وبقول الحمد لله إني مخلفتش، لأني مش عاوزة أتوجع في ولادي، ممكن يروحوا مني أو يحصل حاجة مش هقدر أستحملها".

وأعلنت إحدى شركات الاتصالات المصرية، عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر إطلاقه عام 2021، من خلال حفلة أقيمت على هامش مهرجان الجونة.

حضر الحفل نخبة من النجوم منهم منة شلبي وغادة عادل وكندة علوش وهالة صدقي وعمرو يوسف ومصطفى درويش، بالإضافة لنجيب وسميح ساويرس.

وعن المسلسل كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة العدل جروب، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تألقت رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.