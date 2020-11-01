بالخطوات.. طريقة إعداد البيتزا الإيطالي داخل المنزل

مطبخ

قدمت الشيف نسمة يسري خطوات عمل البيتزا الإيطالية لجميع عشاقها، خلال قناة "Crumbite" على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، حيث يمكن خوض التجربة بإعدادها في المنزل بخطوات ومقادير بسيطة.

وتقول الشيف نسمة يسري، إنه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح إعداد أغلب أنواع الطعام في المنزل أفضل من طلبها "دليفري"، وذلك حفاظا على الصحة، حيث سوف تجد كل ربة منزل مجموعة من الأكلات اللذيذة التي ستوفر لها في الميزانية وتحافظ على صحة أسرتها.

مقادير عمل البيتزا الإيطالية

- كيلو دقيق مخبوزات.

- 600 مل مياه.

- 60 مل زيت زيتون.

- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة سكر.

- صلصة.

- فص ثوم مفروم.

- نصف لتر عصير طماطم مركز.

- ملح.

- فلفل.

- زعتر.

- نصف معلقة سكر.

- ريحان فريش.

- ملعقتين زيت.

طريقة استخدام المقادير

يتم خلط جميع المكونات وتسخينها على النار إلى أن تثقل وتتماسك، ويتم الإضافة على حسب الرغبة، مع وضع أي من الخضروات أو المشروم أو الجبن أو غيرهم من الإضافات الأخرى، مع عدم الإكثار من الكمية حتى يكون المذاق جيدا.

خطوات عمل البيتزا الإيطالية

- ترك العجين لمدة نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة العادية حتى يتم تخميرها جيدا، ثم وضعها داخل الثلاجة، وتركها لمدة 24 ساعة للتخمر.

- رفع العجين خارج الثلاجة قبل استخدامها بساعتين.

- ضبط درجة حرارة الفرن إلى 300 درجة.

- في حالة عدم وجود pizza stone، يتم وضع صينية ألومنيوم بشكل مقلوب داخل الفرن، ويجري تسخين الفرن على أعلى درجة لمدة نصف ساعة.

- وضع عجين البيتزا داخل الصينية وتسخينها لمدة 5 دقائق حتى يتم تسويتها من الجانب الأسفل، ثم رفعها على الشواية.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المقادير

- 4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.

- ملعقة صغيرة بصلبودر.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة الريحان.

- ملعقة صغيرة زعتر.

- 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة سكر.

- ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

طريقة عمل صلصة البيتزا

- تغسل الطماطم جيداً، وتقطع بها شقوق.

- يوضع ملح داخل وعاء كبير مع بعض الملح ثم يترك ليغلي على النار.

- وتوضع قطع من الثلج في وعاء آخر.

- تغمر الطماطم فى الماء المغلي على النار لمدة 30 ثانية.

- تخرج الطماطم من الماء المغلي بملعقة الغرف المخرمة لضمان تصفيتها من الماء الساخن.

- تغمر الطماطم فى وعاء من الماء المثلج لمدة 30 ثانية.

- يقشر الجلد من على الطماطم بسكين من أسفل الطماطم إلى أعلاها.

- تفرم الطماطم في الخلاط.

- تضاف باقي مكونات الصلصة الخلاط أو الكبة وتمزج.

- توضع الصلصة مرة أخرى على النار مع بعض التوابل.

- تستخدم الصلصة على عجينة البيتزا.