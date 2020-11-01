ألطف كابل على الرد كاربت.. محمد ثروت وزوجته يخطفان الكاميرات (صور)

لايف ستايل

اعتمد الفنان محمد ثروت في كافة ملابسه على "الرد كاربد"، أن يكون هناك "ماتشينج"، مع زوجته منى، وألف الثنائي كابل خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منذ بدايته وحتى حفل الختام مساء أمس، فكانت الكاميرات تتسارع لالتقاط الصور لهما بالملابس غير التقليدية الخارجة عن المألوف، وجاءت تعليقات الجمهور كلها إيجابية حولهما فكانا نجوم الكاميرات.

ميكي ماوس

هي بدلة افتتح بها محمد ثروت ظهوره مع زوجته على الرد كاربت، حيث ارتدى بليزر من اللون الأسود مرسوم عليه ميكي ماوس، مع بنطلون جينز، وأندر شيرت أسود، وظهرت معه زوجته بـ بليزر أحمر، وجيبة سوداء، مع حذاء مرسوم عليه ميكي ماوس.

العصور الوسطى

في حفل ختام المهرجات اختار الثنائي ملابس الملك والملكة من العصور الوسطى، فارتدى محمد ثروت بدلة كلاسيكية سوداء عليها نقوش ذهبية تشبه بدلة الملوك، بينما ارتدت زوجته فستان طويل منفوش فضي، هو أيضا يعود للعصور الوسطى.

لون بستاج

وحرص الثنائي خلال حضور فاعليات المهرجان، على أن تكون ملابسهما متماثلة، فارتدى محمد ثروت بليزر من اللون البستاج الفاتح، وشاركته زوجته ارتداء فستان مكون من أكثر من لون، ولكنه تميز بالبستاج أيضا.

الموف يكسب

بليزر مرسوم عليه الجوكر ارتداه الفنان محمد ثروت، وشاركته زوجته ارتداء بليزر أيضا من اللون الموف.

وعلى هامش فاعليات مهرجان الجونة، أظهر الفنان محمد ثروت حبه لزوجته، وقال إنه يغسل بدلا منها المواعين لأنها تحب الاعتناء بأظافرها.

يذكر أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي رفعت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر مهرجان الجونة الأول الذي يتحدى كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.