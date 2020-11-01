تدلي الجفنين قد يؤشر على مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد سرطان الرئة من أخطر السرطانات، إذ يصعب اكتشافه قبل انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن حسب علماء قد يكون المرء معرضًا للإصابة به إذا لاحظ تدلي جفنه.

ووفق البروفيسور جورج سانتيس، استشاري طب الجهاز التنفسي في مستشفى لندن بريدج، تميل علامات المرض إلى الظهور بمجرد انتشار السرطان عبر الرئتين، ومن الأعراض الرئيسية في سرطان الرئة، تغير الجفنين، إذ قد يلاحظ بعض المرضى تدلي جفونهم، وفق ما ذكر موقع ٢٤ الإماراتي".

وقد يكون سبب ذلك تدلي ورم الرئة الذي يحرض الأعراض العصبية التي تضغط على الأعصاب في الجسم ما يمكن أن يؤدي إلى تدلي الجفنين.

ومن الأعراض الأخرى الشائعة في سرطان الرئة، السعال الذي يستمر أكثر من ثلاثة أسابيع والسعال المصحوب بالدم، وتفاقم ضيق التنفس، وألم الصدر، وفقدان الوزن.

في بعض الأحيان، تظهر على المرضى أعراض شديدة مثل الصداع، والألم، وآلام العظام، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.