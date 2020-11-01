منها تغير الجفنين وفقدان الوزن.. أعراض سرطان الرئة

صحة

أوضح الأطباء في مستشفى لندن بريدج، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى انتشار مرض السرطان عبر الرئتين، ويعد من أخطر أنواع السرطانات، إذ يصعب اكتشافه قبل انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ووفق البروفيسور جورج سانتيس، استشاري طب الجهاز التنفسي في مستشفى لندن بريدج، تميل علامات المرض إلى الظهور بمجرد انتشار السرطان عبر الرئتين، ومن الأعراض الرئيسية في سرطان الرئة، تغير الجفنين، إذ قد يلاحظ بعض المرضى تدلي جفونهم، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد يكون سبب ذلك تدلي ورم الرئة الذي يحرض الأعراض العصبية التي تضغط على الأعصاب في الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى تدلي الجفنين.

ومن الأعراض الأخرى الشائعة في سرطان الرئة، السعال الذي يستمر أكثر من 3 أسابيع والسعال المصحوب بالدم، وتفاقم ضيق التنفس، وألم الصدر، وفقدان الوزن.

في بعض الأحيان، تظهر على المرضى أعراض شديدة مثل الصداع، والألم، وآلام العظام.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة

يسبب التدخين معظم حالات سرطان الرئة سواء في المدخنين أو في الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، ولكن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا ولدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا أبدًا للتدخين السلبي، في هذه الحالات، قد لا يكون هناك سبب واضح لسرطان الرئة.