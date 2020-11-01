سيدات حاولن منع الزواج الثاني والإهانة بالسحر: بعنا دهبنا ومفيش نتيجة

علاقات و مجتمع

وسيلة غير شرعية تلجأ لها بعض السيدات لمنع أزواجهن من خوض تجربة الزيجة الثانية، عن طريق السحر والاستعانة بدجال سرًا لتغيير مسار شريك الحياة بعد محاولات باتت بالفشل، على رأسهن ميرفت محمود، التي قررت بعد تفكير طويل بيع خاتمها الذهب لتوفير 5 ألاف جنيه بناء على طلب الدجال أو كما تقول الشيخ لمنع زوجها من الزواج: "روحتله عشان يعمله عمل يكرهه في الست دي ويمنع الجوازة لأني مقدرتش استحمل يتجوز عليها لا كرهها ولا نيلة وضاعت عليا الفلوس".

طريقة مؤذية يتردد عليها الكثير من السيدات ظنًا منهن أن مشاكلهن الزوجية ستحل بوصفة وهمية يزينها الدجال في أعينهن مقابل الحصول على أموالهن: "أنا عندي ولد وبنتين ومش عايزة أتطلق ولا عايزة جوزي يسبلي البيت ويعيش مع واحدة تانية مكانش قدامي حل تاني وهو مُصر على الجواز وقالي إذا كان عاجبك لو مش عجبني هيطلقني".

ميرفت: بعت دهبي عشان أوفر 5 آلاف جنيه للدجال وضحك عليا

حكاية أخرى ترويها بطلتها سلوى إبراهيم، التي تزوجت مرتين الأولى لم تستمر فيها إلا ثلاثة أشهر فقط وأسرعت أسرتها في البحث لها عن بديل حتى لا يلتصق بها لقب مطلقة: "الجوازة الأولى شوفت ضرب وإهانة ومفيش مصاريف وكنت خدامة لأمه وإخواته وشتيمة بأهلي وطعن في شرفي مستحملتش"، لافتة إلى أن أهلها تعاملوا معها وكأنها عار وغصبوا عليها في الزيجة الثانية: "أول واحد جه وافقوا عليه ومكنش مناسب أبدًا في أي حاجة أنا كنت خريجة جامعة وهو إعدادية واللي شوفته في الجوازة الأولى شوفت أكتر منه في الجوازة التانية".

سلوى: لما طلبت الطلاق أهلي ضربوني وأخويا هددني بالقتل فكان السحر هو الحل

تحكي أنها لجأت للسحر لأنه كان يضربها بقسوة ويربطها بحبل وبسلك الفيشة طوال الليل بدون سبب فضلًا عن أنه كان مدمن مخدرات وحشيش: "لما طلبت الطلاق أهلي ضربوني وأخويا رفع عليا السكينة وهددني بالقتل سكتت عن الطلاق وقولت أشوف طريقة تانية توقفه"، وبالفعل عرضت عليها صديقة لها فكرة اللجوء لدجال لحل مشكلتها: "صاحبتي أقنعتي إني أجيب حاجة من هدومه وأروح معاها لشيخ مبروك بيعمل حجاب وبيهدي العاصي بعت الخاتم بتاعي اللي حيلتي وروحت للشيخ وإداني مية وتوابل وأعشاب وحاجات أرش منها في البيت وجوزي بدأ يهدي فعلا ومبقاش يضربني".

تحكي "سلوى" أن زوجها بدأ يعاملها أفضل من السابق ولكن ظل ساكتًا طوال الوقت وامتنع عن الأكل، مضيفة: "الشيخ اتصل بيا وقالى إن الحجاب لازم يتجدد وإنه عايز طلبات تانى قولتله مش معايا فلوس ولا دهب ولا أي حاجة فساومني أنه يقيم علاقة غير شرعية معايا وإلا هيفضحني ويهددني إنه يعرف جوزي وأهله وخوفت ولجأت للشرطة ساعدتني وخليته يمتنع عن تهديده وميخربش بيتي".