وزيرة التضامن لـ"الوطن": سنسير على خطى فرخندة حسن في دعم المرأة

علاقات و مجتمع

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بالغ حزنها، لوفاة الدكتورة فرخندة حسن أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، وأمين عام لالمجلس القومي للمرأة سابقًا، مقدمةً واجب العزاء لأسرتها في أحد المساجد بكومبادود في 6 أكتوبر، قبل أداء صلاة الجنازة عليها.

وقالت "القباج"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "عاشت كريمة ورحلت عظيمة.. هنيئًا لها الجنة، وعندنا في الأرض كفاح شديد، علشان تفخر بينا وبعملنا"، مضيفة أنها ستسير على خطاها في دعم قضايا المرأة، والحفاظ على حقوقهن.

وأشارت إلى أنها تعلمت الكثير من الراحلة، التي تتمتع بتاريخ طويل من الدفاع عن مختلف قضايا المرأة، مؤكدة على استمرار في مساندة المصريات في مختلف أنحاء الوطن.

المجلس القومي للمرأة ينعى فرخندة حسن

ونعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة فرخندة حسن أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا، التي غيبها الموت بالأمس.

"رحلت عن عالمنا الدكتورة فرخندة حسن العالمة الجليلة، أستاذة الأجيال، لا أجد كلمات توفيها حقها غير أنها كانت تعطي إلى آخر لحظة في عمرها، تنصح، تساعد"، بهذه الكلمات رثت "مايا مرسي" رحيل الدكتورة فرخندة حسن.

9 معلومات عن فرخندة حسن

ويرصد "هن"، أبرز المعلومات المتداولة عن فرخندة حسن الجيولوجية المصرية، والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.

- تمنت أن تصبح جيولوجية منذ أن كان عمرها 12 عامًا، واتخذت من "ماري كوري" مكتشفة الراديو، و"أينشتاين" عالم الفيزياء، مثلاً أعلى لها في حياتها العملية.

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- أصبحت أول سيدة مصرية تتناول بالبحث صخور القمر.

- ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1966، لنيل درجة الدكتوراة.

- ساعدت في إدخال الغاز الحيوي ثم الطاقة الشمسية للقرى، ومنها قرية "ميت أبو الكوم".

- ربطتها صداقة بـ جيهان السادات.

- سافرت إلى إسرائيل بناء على طلب من الرئيس السادات، لرؤية كيفية استخدامهم للسخانات الشمسية.

- تزوجت وعملت لفترة، ثم أنجبت ولدا وبنتا، وتفرغت لتربيتهما.

- اقتصر عملها وقت تربية ابنيها كمدرسة في إحدى المدارس القريبة من البيت بدوام جزئي، واستمر الحال هكذا 7 سنوات، حتى دخول ابنتها المدرسة، وبعدها بدأت تحضير الماجستير مجدداً.

- بدأت حياتها السياسية كعضوة في البرلمان، وكان مبدأها هو "العلم في خدمة التنمية"، وقدمت حينها العديد من مشروعات القوانين منها المحميات الطبيعية، وقانون حماية نهر النيل من التلوث، وجهاز شؤون البيئة.