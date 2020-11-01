الامارات | 5000 أمنية على «جدار الأمل» في ليما

شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 أمنية على «جدار الأمل» في ليما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق سكان عاصمة بيرو (ليما) العنان لأمنيات يرغبون في تحقيقها بعد انحسار الوباء، مدوّنين إياها على ما يُعرف بـ«جدار الأمل»، إذ يعربون مثلاً عن رغبتهم في عدم وضع الكمامة، وتقبيل الوالدين، وارتياد الشواطئ والنوادي عندما تنتهي جائحة «كوفيد-19».

وبات «جدار الأمل» - المؤلف من لوحي أرداوز كتبت عليهما بالطبشور قرابة 5000 أمنية - معلماً بارزاً في منطقة ميرافلوريس جنوب العاصمة، حيث تعيش 10 ملايين نسمة. ومع حلول الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وانتهاء تدابير العزل العام، راح سكان ليما يتفسّحون مجدداً في متنزّهين نصب فيهما اللوحان. ويحلو لهم أن يتوقفوا لقراءة ما كتبه آخرون من أمنيات. وكُتب بالطبشور الزهري: «أريد رؤية عائلتي في إيطاليا مجدداً»، وباللون البنفسجي: «أريد المشي بحرية من دون كمامة».

وفي بادئ الأمر، وضع اللوحان الأسودان الكبيران البالغ طولهما ثمانية أمتار، وارتفاعهما ثلاثة أمتار، لإكمال جملة تبدأ بـ«أريد» على سطر واحد.

ولكن سرعان ما امتلأت أسطرهما الـ98 وغُطّي كلّ شبر فيهما. وقال المسؤول عن منظمة «سوياي كوليكتف» غير الحكومية التي نظّمت هذه المبادرة، أليخاندرو ديلغادو: «إن الخوف مُعدٍ وكذلك الأمل».

ودوّنت جمل بألوان وأحجام مختلفة تعبّر عن أمنيات سفر ولقاء شخص عزيز وخواطر ومطالب قومية.

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وكُتب مثلاً: «أريد الذهاب إلى تورينو لحضور مباراة لليوفنتوس»، و«السفر حول العالم»، و«زيارة فنزويلا مع حبيبتي».

وقالت ليزيت فيلكا (26 عاماً): «نحن جميعاً بحاجة إلى مزيد من الحرية في هذه الأوقات. وهذا ما أستشفه من قراءة ما كتب، وهذا ما أحسّ به من جهتي، وأنا أرغب أيضاً في السفر».

والتلهف جلّي لفراق الأحبة، كما يُظهر مثلاً من كتب: «الذهاب إلى تشيلي لرؤية شقيقتي».

• «أريد المشي بحرية من دون كمامة».. من بين الأمنيات.

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