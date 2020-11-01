الامارات | دبي.. مدينة الأيقونات الترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. مدينة الأيقونات الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكل استمرارية المشروعات الترفيهية أهم أبرز أسباب استدامة نمو القطاع السياحي في دبي، وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي، وتواصل الإمارة إدهاش العالم بالكشف المستمر عن أيقونات ترفيهية، حجز قسم كبير منها موقعه في سجل «غينيس» للأرقام القياسية.

وتقدم إمارة دبي لزوّارها تجربة فريدة لسياحة الترفيه تناسب جميع الأعمار، بدءاً من ناطحات السحاب والجزر الاصطناعية، مروراً بالحدائق ومدن الألعاب المتنوّعة، ووصولاً إلى المهرجانات الموسيقية والفعاليات الرياضية الدولية وأنشطة الهواء الطلق.

وشهدت الإمارة، خلال العام الجاري، افتتاح وجهات ترفيهية جديدة، مثل «نافورة النخلة» أكبر نافورة في العالم.. فيما تنتظر الإمارة في الفترة المقبلة افتتاح مشروعات نوعية، مثل ميدان «ون مول» و«سكاي ووك» و«عين دبي»، وغيرها من الوجهات، التي تعزز من قدرتها على جذب السياح من مختلف دول العالم.

«نافورة النخلة»

حصدت «نافورة النخلة» في دبي الرقم القياسي العالمي لـ«موسوعة غينيس للأرقام القياسية»

كـ«أكبر نافورة في العالم»، حيث تحتل مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3000 مصباح «ليد» تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

وستفتح النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل، ما يجعل الزوّار يستمتعون بأكثر من 20 عرضاً مفصلاً بخمسة أشكال مختلفة، حيث تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني الشعبية، بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها.. ويستمر كل عرض لمدة ثلاث دقائق على أن تتم تأديته متكاملاً كل 30 دقيقة.

ميدان «ون مول»

تتواصل في إمارة دبي سلسلة من الأعمال الإنشائية لبناء أضخم الوجهات الترفيهية ومراكز التسوّق، منها ميدان «ون مول»، الذي يتميز بوجود قبة سماوية متحركة قابلة للطي، وسيكشف الميدان عن أطول منحدر للتزلج على الجليد في العالم الذي يمتد لمسافة كيلومترين.

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«سكاي ووك»

يعدّ «سكاي ووك» ممر المشاهدة البارز في مشروع «العنوان سكاي فيو» في وسط مدينة دبي، الذي يوفر إطلالات من ارتفاع 200 متر، حيث يمكن للزوّار التجوّل في أرجاء الممر مرتدين أحزمة الأمان، والمشي فعلياً خارج (البرج).

ويوفر «سكاي ووك» مع إطلالات مفتوحة على وسط مدينة دبي بما يحتضنه من معالم بارزة، مثل: «برج خليفة» و«نافورة دبي»، مع إمكانية رؤية «برج خور دبي» المرتقب وساحل الخليج العربي.

«عين دبي»

تقع «عين دبي» على جزيرة «بلوواترز»، وستضيف عند افتتاحها رقماً قياسياً جديداً إلى سجل دبي المليء بالإنجازات، حيث سيبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة 250 متراً، ما يجعلها الأعلى من نوعها في العالم، كما ستوفر إطلالة رائعة على أفق دبي، نظراً إلى موقعها على الواجهة البحرية لمنطقة «جي بي آر».

وتضمنت قائمة الوجهات التي تم افتتاحها، أخيراً، كلاً من «دبي باركس آند ريزورتس»، وهي أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، ومحمية «حتّا وادي هب» المخصصة للأنشطة الخارجية، و«سفاري دبي بارك». وكانت إمارة دبي قد كشفت العام الماضي عن حزمة من المشروعات المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات، تضمنت مشروعات تعزز تحولها إلى أجمل مدينة في العالم، مثل مشروع نظام نقل للركاب في الهواء بين أبراج دبي بطول 15 كم، وإجمالي 21 محطة لنقل الركاب، ومشروع «شاطئ الغروب»، و«حديقة معلقة فوق الماء» تضم جسوراً ومساحات خضراء ومساحات للجري، و«ساحة ديرة» للعائلات والأطفال، التي تضم متنزهات واستراحات وأماكن لتجمع الأسر وممارسة الهوايات.

• تقدم دبي لزوّارها تجربة فريدة لسياحة الترفيه من ناطحات سحاب وجزر اصطناعية ومدن ألعاب.

• ميدان «ون مول» يكشف عن أطول منحدر للتزلج على الجليد في العالم يمتد لمسافة كيلومترين.

• تواصل الإمارة إدهاش العالم بالكشف المستمر عن أيقونات ترفيهية، حجز قسم كبير منها موقعه في سجل «غينيس».

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